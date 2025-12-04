Le 2 décembre, Rockstar Games a déployé une version native optimisée de son classique Red Dead Redemption pour les consoles modernes, dont la Xbox Series X|S. Cette nouvelle mouture, promettant 4K, 60 FPS et HDR, devait être accessible via une mise à jour gratuite pour les anciens propriétaires du jeu.

Pourtant, dès le lancement, un problème de taille a émergé, touchant spécifiquement les détenteurs de la version numérique Xbox 360 et semant le trouble dans la communauté.

Quelle est l'origine exacte du problème ?

La confusion est née d'une promesse qui semblait claire : les détenteurs du jeu pourraient passer à la version supérieure sans frais. Cependant, dans les faits, seuls les joueurs possédant la version Xbox One (qui était en réalité la version 360 rétrocompatible) semblaient échapper au bug.

We are aware of an issue where Xbox players are unable to upgrade their digital Xbox 360 version of Red Dead Redemption to the Xbox Series X|S version and are working with Microsoft to resolve it. Thank you for your patience. — Rockstar Support (@RockstarSupport) December 2, 2025

Ceux qui avaient acheté le titre originel sur Xbox 360 se sont retrouvés face à une page du Microsoft Store leur proposant le jeu à l'achat, au prix de 49,99€ (ou 24,99€ en promotion), sans aucune trace de la mise à jour gratuite. La situation a rapidement engendré une vague de mécontentement, certains joueurs recevant même des réponses contradictoires du support client, affirmant que la version 360 n'était pas éligible.

Comment Rockstar a-t-il réagi face à la grogne ?

Face à l'ampleur de la polémique, Rockstar Games n'a pas tardé à réagir. Via son compte de support officiel sur X (anciennement Twitter), le studio a publiquement reconnu l'existence d'un "problème". Il a confirmé travailler main dans la main avec Microsoft pour résoudre ce bug qui empêchait la mise à niveau gratuite depuis la version digitale Xbox 360.

Cette communication a permis de rassurer une partie des joueurs, confirmant que l'absence de mise à jour était bien une erreur technique et non une décision commerciale délibérée. Le message était clair : la patience était de mise, une solution était en cours de déploiement.

Quelle est la solution apportée et quelles sont les améliorations ?

Peu de temps après la communication de Rockstar, les premiers signes de résolution sont apparus. Des joueurs ont commencé à voir l'option de mise à jour gratuite apparaître sur le Microsoft Store, affichée avec une réduction de "-100%". Bien qu'une bannière mentionne une expiration sous 13 jours, il est largement admis que cette gratuité deviendra permanente pour tous les possesseurs éligibles.

Cette nouvelle version native apporte des améliorations techniques significatives : résolution jusqu'à 4K, support du HDR et, surtout, un framerate à 60 FPS, bien au-delà des 30 FPS de la version rétrocompatible. Le jeu inclut également l'extension culte Undead Nightmare.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour gratuite concerne-t-elle aussi les versions physiques ?

Les communications officielles de Rockstar se concentrent sur la "version numérique Xbox 360". Le processus pour les versions physiques n'a pas été détaillé, mais il concerne généralement l'insertion du disque dans la console pour débloquer le téléchargement de la version numérique optimisée.

Quelles sont les autres plateformes concernées par cette nouvelle version ?

Cette nouvelle version de Red Dead Redemption est également disponible sur PS5, Nintendo Switch 2, et pour la première fois sur mobile (iOS et Android) pour les abonnés Netflix. Les abonnés PlayStation Plus Extra/Deluxe et GTA+ peuvent aussi obtenir le jeu sans frais supplémentaires.

L'extension Undead Nightmare est-elle incluse ?

Oui, la nouvelle version de Red Dead Redemption inclut le jeu de base ainsi que l'intégralité de l'extension solo Undead Nightmare, qui propose une aventure horrifique dans l'univers du jeu.