Cela faisait quelque temps que rien n'avait véritablement changé chez RED, la filiale low cost de SFR, mais c'est dorénavant du passé avec l'arrivée de quatre nouveaux forfaits mobiles.

Vous trouverez donc maintenant chez RED by SFR :

Ces forfaits sont sans engagement et sans variation de prix défini dans le temps, et pour les forfaits avec 100 Go et 200 Go de data, vous pourrez obtenir la 5G pour 3 € de plus par mois.

Ces quatre forfaits intègrent :

Les appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM

en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM 1, 10, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 1, 10, 19 ou 24 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



Découvrir les 4 forfaits mobiles RED by SFR





Et si vous préférez les promotions de la concurrence, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 2 forfaits 1 et 130 Go à 7,99 € et 15,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 140 Go à 14,99 € par mois, ou encore de B&You avec ses forfaits 1, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 6,99, 11,99, 15,99 et 19,99 € par mois.