La filiale low cost de SFR, RED by SFR, lance aujourd'hui un très intéressant forfait mobile qui devrait vous intéresser compte tenu de son bon positionnement, tant au niveau du prix que de la quantité de data.

La nouveauté est donc un forfait 40 Go proposé à seulement 9,99 € par mois, le tout sans engagement. Ce forfait s'ajoute aux 3 autres déjà présents chez RED by SFRà savoir :

Ces forfaits sont tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. A noter que pour les 3 premiers, vous pourrez avoir accès à la 5G en option pour 3 € de plus par mois.

Ces forfaits mobiles incluent :

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union européenne et DOM

5, 40, 80 ou 130 Go de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 16 ou 26 Go de données mobiles utilisables depuis l'Union européenne



Découvrir le forfait mobile 40 Go à seulement 9,99 € par mois chez RED by SFR





Concernant la concurrence, vous aurez le choix entre Sosh avec ses 3 forfaits 20, 130 Go et 140 Go 5G à 11,99 €, 15,99 € et 20,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 120 Go à 12,99 € par mois, ou encore de B&You avec ses 4 forfaits 5, 20, 130 (5G) et 200 Go (5G) à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois.

Et si vous êtes à la recherche d'un très bon forfait mobile pas cher et sur réseau Orange, découvrez YouPrice avec son forfait 44 Go à partir de 7,99 € par mois !