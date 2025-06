Revendiquant plus de 108 millions de visiteurs uniques par jour et plus de 100 000 communautés actives, la plateforme Reddit intente une action en justice contre Anthropic. La start-up d'IA derrière les modèles Claude est accusée d'exploiter les données de Reddit sans accord de licence idoine.

Une plainte a été déposée mercredi devant un tribunal du nord de la Californie. Dès décembre 2021, elle reproche à Anthropic d'avoir entraîné Claude sur les messages des utilisateurs de Reddit, en violation directe des conditions d'utilisation.

En dépit de demandes répétées pour cesser ce grattage de données et d'une déclaration d'Anthropic en juillet 2024 afin de bloquer l'accès de ses bots à Reddit, la plainte indique la poursuite de l'accès aux serveurs de Reddit à plus de 100 000 reprises.

Le double visage d'Anthropic ?

« Cette affaire concerne les deux visages d'Anthropic. Le visage public qui tente de s'intégrer dans la conscience des consommateurs en prétendant être juste et respecter les limites et la loi, et le visage privé qui ignore toute règle interférant avec ses tentatives de s'en mettre plein les poches. »

« Reddit intente cette action pour empêcher Anthropic, qui dit au monde entier ne pas avoir l'intention d'entraîner ses modèles avec des données volées, de faire exactement cela », peut-on lire dans la plainte (PDF).

« Nous ne tolérerons pas que des entités à but lucratif comme Anthropic exploitent commercialement le contenu de Reddit pour des milliards de dollars, sans aucun retour pour les redditors ni respect de leur confidentialité », déclare le responsable juridique de Reddit (TechCrunch).

Anthropic se défendra vigoureusement

À souligner que pour un accès encadré à ses données, Reddit a conclu l'année dernière des accords de licence avec Google et OpenAI. Ils permettent notamment l'entraînement des modèles d'IA et pour alimenter les réponses de leurs chatbots IA.

Reddit cherche à obtenir des dommages-intérêts et une injonction pour interdire à Anthropic d'utiliser son contenu à des fins commerciales. Dans une réaction obtenue par Reuters, un porte-parole d'Anthropic conteste les allégations de Reddit et assure que l'entreprise se défendra avec vigueur.