Cdiscount propose de nombreux produits en promotion, que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui, en commençant par le smartphone Redmi 12C.

Le Xiaomi Redmi 12C est un smartphone abordable qui offre des fonctionnalités très intéressantes pour son prix. Il possède un écran de 6,71 pouces à une résolution HD+ de 1650 × 720 px et est équipé d'une puce MediaTek Helio G85 qui offre des performances satisfaisantes pour les tâches quotidiennes.

Sa batterie de 5000 mAh offre une bonne autonomie et son appareil photo principal de 50 MP permettra d'obtenir des photos de qualité. A noter qu'il dispose également d'un capteur d'empreintes digitales pour une sécurité accrue.

Il est équipé d'un port USB-C pour la charge et le transfert de données et est compatible 4G.

Le Xiaomi Redmi 12C n'est clairement pas un haut de gamme, mais son rapport qualité vs prix est vraiment bon, et il constituera donc un excellent smartphone d'entrée de gamme

Vous trouverez chez Cdiscount le smartphone Xiaomi Redmi 12C au petit prix de 115 € en version 4 / 128 Go au lieu de 189,90 € prix officiel chez Mi, avec une livraison depuis la France en quelques jours.

Poursuivons par le smartphone POCO X5 5G qui est équipé 'un processeur Snapdragon 695 Octa Core épaulé par 8 Go de RAM. Il dispose d'un écran AMOLED FHD+ de 6,67" 120 Hz à une définition de 2400x1080 pixels et d'un espace de stockage de 256 Go.

Au niveau photographie, vous trouverez 3 capteurs photo de 48 MP pour l'objectif principal, 8 MP pour l'ultra grand-angle et de 2 MP pour le macro avec en prime un mode de photo de nuit avec support de l'intelligence artificielle.

Sa batterie est confortable avec 5000 mAh, pour une autonomie de 20 heures en appel, 13 heures en enregistrement vidéo (1080p), 21 heures en lecture vidéo et 192 heures en écoute musicale. Il supporte également la charge rapide à 33W.

Vous trouverez chez Cdiscount le smartphone POCO X5 5G au petit prix de 232 € pour sa version 8 / 256 Go au lieu de 299,90 € prix officiel chez Mi, avec une expédition en quelques jours depuis la France. A noter une offre spéciale qui permet de profiter gratuitement de l'antivirus McAfee Total Protection pendant 1 an, valable sur 3 appareils.



D'autres produits sont également en promotion chez Cdiscount, comme indiqué ci-dessous :



