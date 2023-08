C'est encore bien trop souvent une exclusivité réservée aux fabricants premiums ainsi qu'aux smartphones haut de gamme évoluant dans les sphères tarifaires dépassant les 700 à 800 euros : le zoom optique pourrait finalement s'inviter dans des appareils plus accessibles.

Du côté de chez Redmi, filiale de Xiaomi, on devrait enfin voir cette technologie s'inviter dans un premier appareil de la gamme K et ce sera le Redmi K70 Pro. Le prochain smartphone de la marque est ainsi attendu avec un téléobjectif et donc un zoom optique 3x sans aucune perte.

Enfin du zoom optique !

Xiaomi avait pourtant exploité la gamme Redmi K pour proposer des innovations bien senties sur la partie photo, notamment avec des caméra selfie rétractables, mais aucun téléobjectif n'avait été proposé au sein de la gamme K jusqu'ici.

En marge de cet aspect photo, le Redmi K70 Pro est attendu avec un SoC Snapdragon 8 Gen 3 ou Dimensity 9200+, un écran OLED 120 Hz et une batterie de 5120 mAh. La date de sortie n'est pas encore connue, ni même le prix de l'appareil.

Reste qu'il est bon de voir les téléobjectifs s'installer dans toujours plus de références avec une tendance à s'orienter vers des appareils plus accessibles pour une généralisation que l'on espère rapide à travers tous les segments.