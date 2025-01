Xiaomi renouvelle sa série à succès de smartphones Redmi Note. La série Redmi Note 14 comprend cinq appareils avec des prix compris entre 200 € et 500 € : Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est équipé d'une puce Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, tandis qu'il s'agit de puces de MediaTek pour les quatre autres modèles, allant de Helio G99-Ultra à Dimensity 7300-Ultra.

Les modèles Pro bénéficient d'une protection par verre Corning Gorilla Glass Victus 2 pour l'écran CrystalRes Amoled (2712 x 1220 pixels) ou Amoled (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces, avec taux de rafraîchissement de jusqu'à 120 Hz. Les autres modèles affichent sur un écran Amoled (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces et 120 Hz protégé par Corning Gorilla Glass 5.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G et Note 14 Pro 5g sont avec une certification IP68. C'est une certification IP64 pour le Redmi Note 14 Pro et le Redmi Note 14 5G, alors que le Redmi Note 14 doit se contenter d'une certification IP54.

Côté photo et IA pour les Redmi Note 14

Les variantes Pro des Redmi Note 14 sont dotées d'un capteur photo principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique de l'image (OIS). Il est associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels.

Le Redmi Note 14 5G et le Redmi Note 14 disposent d'un capteur photo principal de 108 mégapixels, respectivement avec et sans OIS. Le Redmi Note 14 fait l'impasse sur un ultra grand-angle et se contente à la place d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Pour les selfies, c'est un capteur photo de 20 mégapixels, à l'exception du Redmi Note 14 Pro pour lequel il s'agit d'un capteur photo de 32 mégapixels.

Sur les modèles Pro, l'édition d'images bénéficie (ou bénéficiera après mise à jour ultérieure) de fonctions IA avancées : AI Image Expansion (étendre l'arrière-plan), AI Erase Pro (supprimer des objets indésirables). Les modèles de base peuvent compter sur AI Sky pour changer facilement d'arrière-plan.

Tous les appareils fonctionnent avec HyperOS de Xiaomi. Google Gemini est disponible sur l'ensemble de la gamme. Une fonctionnalité IA comme Circle to Search de Google est par contre réservée au Redmi Note 14 Pro+ 5G et au Redmi Note 14 Pro 5G.

En matière de batterie, sa capacité oscille entre 5110 mAh et 5500 mAh. La charge rapide 120 W est exclusive au Redmi Note 14 Pro+ 5G. Elle est sinon de 45 W ou 33 W. En rappelant qu'un chargeur ne sera pas fourni en vertu de la législation européenne.

Prix et disponibilité

La série Redmi Note 14 de Xiaomi est disponible depuis mi-janvier. Jusqu'au 2 mars, elle profite d'une offre de bonus de reprise allant jusqu'à 70 €. Les Mi Points peuvent être doublés et des offres de réduction de 20 % concernent en outre les étudiants (UNiDays). Les écouteurs Redmi Buds 6 Play peuvent être obtenus pour 1,99 €.

Redmi Note 14 Pro+ 5G avec Redmi Buds 6 ou Xiaomi Smart Band 8 offerts :

8 Go + 256 Go à 469 €

12 Go + 512 Go à 499 €

Redmi Note 14 Pro 5G avec Redmi Watch Active offerte :

8 Go + 256 Go à 399 €

Redmi Note 14 Pro :

8 Go + 256 Go à 349 €

12 Go + 512 Go à 399€

Redmi Note 14 5G :

8 Go + 256 Go à 299 €

Redmi Note 14 :