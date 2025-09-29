Aujourd'hui, zoom sur la nouvelle Redmi Pad 2 Pro de Xiaomi.

Son grand écran de 12,1 pouces en 2,5K offre une clarté exceptionnelle, une luminosité de 600 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour une fluidité optimale, tout en intégrant des certifications de confort visuel TÜV Rheinland pour réduire la fatigue oculaire. Quatre haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos délivrent un son immersif et puissant.

La tablette embarque une batterie longue durée de 12 000 mAh, capable de tenir jusqu’à plus de 14 heures en lecture vidéo, avec en plus une fonction de recharge inversée filaire à 27 W pour alimenter d’autres appareils. Son processeur Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm assure des performances fluides pour le multitâche, les jeux et la création de contenus.

Côté interconnectivité, la tablette est optimisée par Xiaomi HyperOS, permettant de partager facilement presse-papiers, appels et réseau entre la tablette et un smartphone Xiaomi, tout en offrant une synchronisation fluide des applications et fichiers.

Jusqu'au 7 octobre sur le site officiel Xiaomi, vous pouvez obtenir la Redmi Pad 2 Pro à 301 € au lieu de 351 € pour la version 6 Go + 128 Go, ou à 321 € au lieu de 401 € pour la version 8 Go + 256 Go grâce au coupon de 30 € à récupérer avec en plus un Smart Pen offert (coupon 30 € et cadeau valables seulement pour cette version 256 Go).



Et si vous êtes un nouveau client sur le site, un coupon de 20 € est également disponible pour la version 128 Go.