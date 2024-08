La tablette tactile Redmi Pad Pro est venue compléter une gamme qui s'étoffe de trimestre en trimestre et se positionne sur différents segments avec toujours en tête un bon rapport qualité / prix.

La Redmi Pad Pro, profitant de sa plus grande diagonale d'écran, est arrivée en France il y a quelques mois seulement et la marque annonce maintenant sa déclinaison 5G qui la rend complètement autonome et capable de profiter du très haut débit mobile.

Les caractéristiques générales de la nouvelle Redmi Pad Pro 5G sont portées par un grand affichage 12,1 pouces 2,5K (WQHD+) et rafraîchissement 120 Hz modulable exploitant une dalle LCD avec luminosité maximale de 600 nits et une plate-forme Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm associée à 6 à 8 Go de RAM LPDDR4x et 128 à 256 Go de mémoire de stockage UFS 2.2 et des capteurs photo 8 mégapixels à l'avant et à l'arrière.

La 5G dual sim en plus

Ce grand écran sera parfait pour le divertissement, avec son écran au ratio 16:9 et ses quatre haut-parleurs (ainsi qu'une prise casque), et intéressant pour de la productivité. La tablette est équipée d'une batterie de 10 000 mAh avec charge rapide 33W dont il reste à voir quel effet aura le passage à la 5G.

Car la tablette tactile Redmi Pad Pro 5G apporte en plus une compatibilité 4G / 5G double SIM s'ajoutant aux connectivités sans fil WiFi 6E / Bluetooth 5.2. Avec un forfait data mobile, elle devient ainsi complètement autonome, sous réserve de rester sous couverture d'un réseau cellulaire.

Cet apport d'un modem 5G est en outre associée à la présence d'un module GPS intégré et il ne sera donc pas nécessaire là non plus de faire appel aux puces et services d'un smartphone compagnon.

Android 14 et HyperOS

La Redmi Pad Pro 5G veut donc apporter une liberté totale d'utilisation et profite d'Android 14 associé à la surcouche HyperOS de Xiaomi. Elle reste compatible avec les accessoires de la Redmi Pad Pro comme le dock / clavier Redmi Smart Keyboard et le stylet Redmi Smart Pen qui peuvent transformer la tablette en un véritable petit ordinateur d'appoint.

La tablette tactile Redmi Pad Pro 5G est annoncée au prix de 379 € en configuration 6 / 128 Go et en coloris gris (finition métallique) sur le site Mi.com. Pour son lancement, elle est proposée au tarif spécial de 349 € avec Flip Cover et stylet offerts.