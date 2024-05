Xiaomi aura pris son temps pour se lancer sur le marché des tablettes tactiles, mais face à une réponse plutôt encourageante du public, la marque déploie son catalogue.

C'est ainsi que l'on a vu arriver la Redmi Pad Pro en Chine, variation plus abordable que sa Pad S6 Pro. Annoncée en avril en Chine, la tablette arrive finalement en France.

Rappelons qu'elle propose un large écran LCD de 12,1 pouces en 120 Hz et en 1600x2560 pixels. La tablette embarque un SoC Snapdration 7s Gen 2 avec une batterie de 10 000mAh compatible charge rapide 33W.

Proposée à 329,99€ en version 8/128 GO et 379,99€ en 8/256 Go, la tablette a toutes les chances de trouver son public en France. La version 256 Go est par ailleurs accompagnée d'une Flip Cover et d'un stylet.

Xiaomi propose quelques accessoires avec sa tablette : clavier, Redmi Smart Pen, Flip Cover... Le stylet quant à lui propose 4096 niveaux de pression et une batterie de 80 mAh pour 12h d'utilisation environ.

Le tout est déjà disponible sur le site de Xiaomi mais également chez les revendeurs habituels comme Darty, Boulanger et autres.