Xiaomi s'attaque un peu plus au marché de la montre connectée : si l'appareil séduit de plus en plus les utilisateurs, c'est globalement Apple qui capte le gros du marché avec ses propres appareils.

Néanmoins, Xiaomi a un argument de taille pour séduire face à l'Apple Watch : le prix. Proposée sous la marque Redmi, la Watch 3 Active se présente comme une version allégée de la Redmi Watch 3 sortie en fin d'année dernière et proposée autour des 150€.

Une version Active moins cher et plus sportive

Xiaomi souhaitait proposer un modèle plus accessible et lance donc la Redmi Watch 3 Active qui s'oriente davantage vers les sportifs avec l'intégration de 110 modules d'entrainement, dont 10 estampillés, "professionnels". Elle propose le suivi santé (sommeil, activité, fréquence cardiaque, saturation d'oxygène dans le sang) et divers modules d'analyse pour aider le porteur à conserver une bonne santé physique.

La Redmi Watch 3 Active propose un écran de 1,83 pouce en 280x280 pixels et opte donc pour le format carré. Un micro et un haut-parleur permettent de réaliser des appels directement depuis la montre, à condition que cette dernière soit synchronisée avec un smartphone.

Annoncée avec 12 jours d'autonomie en usage normal, la Redmi Watch 3 Active est proposée au tarif de 49,99€.