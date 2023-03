Microsoft peut savourer une petite victoire : dans sa recherche de soutiens pour le rachat d'Activision Blizzard, la marque américaine vient de trouver un allié inattendu, le régulateur japonais.

La Japan Fair Trade Commission a fini d'analyser la demande de Microsoft et établi que le rachat était valide et qu'il n'entrainerait aucun déséquilibre particulier du marché. Il s'agit là d'un revers de taille pour Sony qui opère une politique antitrust nourrie depuis des années sur l'archipel Nippon et qui n'est donc pas parvenue convaincre le régulateur local de s'opposer à la montée en puissance de son concurrent principal.

La JFTC a clairement indiqué qu'après une analyse approfondie du dossier, il est peu probable que la transaction entraine une restriction de la concurrence sur le marché du jeu vidéo. Aucune ordonnance de cessation ou d'abstention ne sera donc émise par le régulateur.

Le régulateur Japonais a visiblement les idées plus claires de la situation avec Sony que la CMA ou la Commission européenne... Microsoft reste malgré tout suspendue aux décisions du régulateur britannique toujours défavorable ainsi que de l'Europe. Reste qu'au regard des engagements réalisés ces dernières semaines il devient de plus en plus probable que Microsoft soit dans la capacité de boucler son rachat avant la fin de l'année.