Amazon a ainsi déposé une plainte à l'encontre d'un "cercle international de voleurs" baptisé REKK qui est accusé d'avoir volé des millions de dollars de marchandise.

Le groupe est a priori très organisé et compterait des complices à travers des dizaines de pays. La fraude quant à elle est à la fois simple et complexe, elle officiait directement depuis Telegram, avec de la publicité diffusée sur Reddit et Discord.

La plainte déposée par Amazon cite une trentaine de personnes localisées aux USA, Canada, Royaume-Uni, Grèce, Pays-Bas et Lituanie, mais l'étendue réelle du réseau est bien plus vaste.

Un vaste réseau de fraude organisée

Le réseau faisait appel à des complices à travers le monde pour passer commande d'articles à forte valeur ajoutée : téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes... Une fois les articles reçus, les acheteurs devaient procéder à une demande de remboursement.

Des complices au sein d'Amazon se chargeaient ensuite de valider les remboursements, ou plutôt les confirmations de bonne réception de la marchandise dans les entrepôts Amazon, alors même qu'aucun retour n'avait été fait.

L'acheteur conservait ainsi le matériel, dont il pouvait profiter ou revendre, et récupérait également l'argent du remboursement, qu'il était amené à partager avec les organisateurs de la fraude.

En 2022, Amazon estime que les fraudes aux marchandises retournées représentaient plus de 10% des retours. De fait, Amazon a investi plus de 1,2 milliard de dollars et employé 15 000 personnes pour lutter contre les retours abusifs et fraude sur son site.