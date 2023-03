Depuis Cap Canaveral en Floride, le vol inaugural " Good Luck, Have Fun " de la fusée Terran 1 développée par l'entreprise aérospatiale Relativity Space a été annulé samedi à quelques secondes du décollage. Cet abandon fait suite à un problème de pression du carburant trop basse sur le deuxième étage.

Une autre tentative de décollage du lanceur léger quelques jours plus tôt avait également été annulée, en raison d'un problème technique et en lien avec les températures du propergol sur le deuxième étage au-dessus des limites normales.

Le vol inaugural de Terran 1 suscite l'intérêt parce que de l'ordre de 85 % de la masse du petit lanceur à deux étages mesurant près 33 mètres de haut s'appuie sur des procédés d'impression 3D, avec un objectif de 95 % à l'avenir. Relativity Space vante une simplification considérable de la chaîne d'approvisionnement et vise la création de fusées à partir de matières premières en seulement 60 jours.

Des moteurs-fusées aussi imprimés en 3D

À 12 millions de dollars par lancement, une fusée Terran 1 sera en capacité de placer 1 250 kg en orbite terrestre basse (et 900 kg en orbite héliosynchrone). Neuf moteurs Aeon équipent le premier étage, tandis que c'est un moteur-fusée Aeon Vac pour le deuxième étage.

Tous les moteurs sont imprimés en 3D et sont alimentés par de l'oxygène liquide et du gaz naturel liquide. " Les meilleurs pour la propulsion des fusées, mais aussi pour leur réutilisation, et les plus faciles à transformer en méthane sur Mars ", écrit Relativity Space qui a donc des idées martiennes pour le futur.

Si le lanceur Terran 1 n'est pas réutilisable, ce sera le cas du lanceur Terran R pour placer jusqu'à 20 tonnes en orbite basse. Terran 1 fait essentiellement figure de prototype pour Terran R, dont un lancement est espéré à partir de 2024.

Relativity Space veut épater la galerie

L'année dernière, OneWeb a par exemple signé un accord pour plusieurs lancements avec Relativity Space et Terran R, dans le cadre du déploiement de sa constellation de satellites de deuxième génération pour l'accès à Internet. Relativity Space aurait signé en tout pour 1,65 milliard de dollars de contrats.

First Aeon R engine build complete. 258,000 pounds of thrust bby.?



?Human for scale. #TerranR pic.twitter.com/NvoKysMhxB — Relativity Space (@relativityspace) March 10, 2023

Le vol inaugural de Terran 1 est ainsi d'importance. Cofondateur et patron de Relativity Space, Tim Ellis souligne surtout une " fantastique plateforme d'apprentissage pour le développement de technologies directement applicable à Terran R. "

Il ajoute : " Nous sommes impatients de montrer au monde ce que nous avons dans le ventre ! "

N.B. : Source images : Relativity Space.