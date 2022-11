Alors que Tesla prépare le lancement de son poids lourd électrique cette fin d'année, Renault ne sera pas en reste.

La marque française avait déjà évoqué plancher sur deux camions électriques il y a quelques mois et dévoile désormais le design de ses T et C E-Tech dont la commercialisation est prévue l'année prochaine.

Renault Trucks va ainsi proposer ses propres 44 tonnes 100% électriques qui viendront élargir une gamme déjà bien fournie de solutions électriques dans le domaine du transport lourd puisque la marque propose des camions électriques allant de 3,1 à 26 tonnes depuis 2020.

Les 44 tonnes électriques de Renault sur la route en 2023

La marque n'en est donc pas à son coup d'essai, mais les T E-Tech et C E-Tech constituent une montée en tonnage significative, et cela a nécessité de développer des technologies entièrement dédiées.

La calandre a été redessinée sur les deux modèles pour intégrer le nouveau losange de la marque et un badge Renault Trucks E-Tech. Pour mieux différencier ses poids lourds, on retrouve également des enjoliveurs bleus.

Renault Trucks précise que "l'avant des véhicules a été avancé de 115 mm et des radars ont été placés sur les flancs" pour améliorer la sécurité au niveau des angles morts lors des évolutions en milieu urbain.

La marque a dû repenser l'accès à la cabine avec un marchepied escamotable "qui permet de maximiser l'espace dédié aux batteries". On devrait retrouver cinq déclinaisons avec des versions tracteur 4x2, 6x2, porteur 4x2, 6x2 t 8x4 tridem.

En fonction des versions, on retrouvera de 2 à 3 moteurs électriques pour une puissance cumulée max de 490 kW, soit l'équivalent de 666 chevaux. Les véhicules seront dotés d'une boite de vitesse Optidriver et de deux à six packs de batteries intégrées au châssis pour une capacité variant de 180 à 540 kWh.

Renault Trucks annonce un temps de recharge de 9,5 heures en courant alternatif de 43 kW ou en seulement 2,5 heures jusqu'à 250 kW en courant continu. L'autonomie est annoncée à 300 km selon le cycle WLTP.

On est loin de l'autonomie annoncée par Tesla pour son Semi (800 km sur la plus grosse version et 480 km pour la version standard, le tout avec 37 Tonnes de charge)

Renault Trucs indique que ses camions seront fabriqués en France dans l'usine de Bourg-en-Bresse.