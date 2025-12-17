Les douleurs cervicales et les tensions musculaires ne préviennent pas. Elles surviennent au bureau, après une séance de sport ou lors de longs trajets. Pour y remédier, la marque américaine Renpho propose le U-Neck Mini, un masseur cervical compact conçu pour offrir un soulagement immédiat.

Une technologie de massage authentique

Avec un moteur brushless (sans balais) plus léger à la manœuvre, les têtes de massage du U-Neck Mini imitent les mouvements d'un massage effectué par une main humaine, et simulent l'expérience d'un massage qui cible les tissus profonds afin de dénouer les nœuds musculaires et soulager la fatigue.

Pour accentuer la détente, le U-Neck Mini intègre un contrôle intelligent de la température. Les têtes de massage chauffantes sont capables d'atteindre une température élevée en seulement 5 secondes, dans le but de favoriser la circulation sanguine et la relaxation musculaire rapide.

L'appareil propose deux niveaux de chaleur pour s'adapter à chaque sensibilité : un faible niveau de chaleur de 42 °C (± 2 °C) et un haut niveau de chaleur de 46 °C (± 2 °C).

Une solution ergonomique et portable

Avec un design en forme de U qui épouse la nuque et un poids de 970 g, le U-Neck Mini (255 x 227 x 110 mm) dispose d'un système de sangles ajustables. L'utilisateur peut contrôler l'intensité du massage en exerçant une pression sur les sangles.

Pensé pour la mobilité, le U-Neck Mini est sans fil et se recharge via un port USB-C. L'autonomie est de jusqu'à 120 minutes d'utilisation (batterie de 2000 mAh), tandis que le temps de charge est d'environ 180 minutes (charge complète).

Sur le site de la marque pour l'Europe, le Renpho U-Neck Mini est actuellement proposé au prix réduit de 84,99 € sur le site officiel au lieu de 99 €, ou à 99 € chez Fnac. Il s'agit d'un modèle de quatrième génération.