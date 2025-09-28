C'est une scène que personne n'avait jamais documentée. Au large de la Nouvelle-Calédonie, le biologiste marin Hugo Lassauce a réussi à filmer l'intégralité d'un accouplement de requins-léopards, une espèce en danger dont on ignorait presque tout des mœurs reproductives.

L'observation, publiée dans le Journal of Ethology, révèle une séquence surprenante : une "partie à trois" durant laquelle deux mâles se sont succédé auprès d'une seule femelle. Un coup de chance inouï qui apporte des données précieuses pour la survie de l'espèce.

Comment s'est déroulé cet accouplement inédit ?

La patience a payé. Après avoir repéré les trois requins immobiles sur le plancher océanique, le chercheur a attendu plus d'une heure dans l'eau avant que l'action ne commence.

La séquence, d'une rare brutalité, a vu les deux mâles mordre et s'agripper aux nageoires pectorales de la femelle pour la maintenir. Le premier mâle s'est ensuite accouplé avec elle pendant 63 secondes, avant de se laisser tomber, visiblement épuisé. Le second a immédiatement pris le relais pour un accouplement de 47 secondes, avant de s'effondrer à son tour, laissant la femelle s'éloigner seule.

Pourquoi cette observation est-elle si importante ?

Assister à un accouplement de requins à l'état sauvage est un événement exceptionnel en soi, la plupart des connaissances provenant d'individus en captivité. Le fait qu'il s'agisse d'une espèce menacée rend la découverte encore plus fondamentale. Ces images confirment que le site, au large de la Nouvelle-Calédonie, est un habitat critique pour la reproduction de ces animaux, ce qui pourrait mener à des mesures de protection renforcées.





De plus, le comportement de "polyandrie" (une femelle pour plusieurs mâles) intrigue les scientifiques. Il soulève des questions sur la diversité génétique de l'espèce, un facteur clé pour sa survie à long terme.

Comment ces images vont-elles aider à la conservation de l'espèce ?

Ces données sont une mine d'or pour les programmes de conservation. Comprendre en détail le rituel d'accouplement, la durée et le comportement des requins pourrait permettre d'améliorer les protocoles d'insémination artificielle, notamment dans le cadre de l'initiative internationale ReShark qui vise à réintroduire l'espèce dans son habitat naturel.





L'analyse génétique des futurs œufs pondus par des femelles dans cette zone permettra de déterminer combien de pères contribuent à chaque portée, offrant un aperçu fascinant sur les stratégies de reproduction qui maximisent les chances de survie de cette espèce vulnérable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le requin-léopard est-il dangereux pour l'homme ?

Non, le requin-léopard (Stegostoma tigrinum) est une espèce considérée comme non agressive et lente. Il se nourrit principalement de crustacés et de mollusques trouvés sur le fond marin et ne présente aucun danger pour les plongeurs ou les nageurs.

Pourquoi cette espèce est-elle menacée ?

La principale menace qui pèse sur le requin-léopard est la surpêche. Ses populations ont drastiquement chuté dans l'océan Indien et le Pacifique Ouest, ce qui l'a classé comme espèce "en danger" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Cette espèce peut-elle se reproduire sans mâle ?

Oui, et c'est l'une de ses particularités. Les femelles requins-léopards sont capables de parthénogenèse, un mode de reproduction asexuée où elles peuvent pondre des œufs viables sans avoir été fécondées par un mâle. Cette stratégie, bien qu'elle réduise la diversité génétique, leur permet de se reproduire même lorsque les partenaires sont rares.