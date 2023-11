Selon la presse chinoise, la Chine a devancé les prévisions industrielles de près de deux ans en lançant officiellement la première dorsale Internet au monde pour laquelle la bande passante franchit le cap de 1 térabit par seconde (1 000 Gbit/s).

Avec un réseau Internet commerical de 1,2 Tbit/s, un responsable de Huawei Technologies fait une comparaison avec la possibilité de transférer l'équivalent de 150 films en haute définition en l'espace de seulement une seconde. Cette fois-ci, ce ne sont pas des performances en laboratoires.

Développé conjointement par l'université chinoise Tsinghua, China Mobile, Huawei Technologies et CERNET Corporation (China Education and Research Network), le réseau backbone couvre plus de 3 000 kilomètres. Il relie les villes de Pékin, Wuhan et Guangzhou.

Un projet FITI lancé en 2013

Les travaux ont été achevés dans le courant de l'été dernier, mais le réseau n'a été officiellement inauguré qu'à la suite des tests opérationnels. Il fonctionnerait de manière qualifiée de stable et fiable.

Cet accomplissement entre dans le cadre d'un projet FITI (Future Internet Technology Infrastructure) de la Chine ayant vu le jour il y a une dizaine d'années. L'université Tsinghua y travaille avec une quarantaine d'autres universités du pays.

Le projet FITI dans son ensemble devrait être prêt d'ici la fin de cette année. La presse chinoise insiste sur un réseau basé en Chine et avec des technologies clés chinoises.