Resident Evil 4 Remake est enfin disponible sur les diverses plateformes de jeu vidéo consoles et PC. Le titre de Capcom sorti initialement en 2005 a ainsi eu droit à une vie particulière : d'exclusivité GameCube, le titre est finalement sorti sur PlayStation 2 la même année.

Avec son scénario particulier, Resident Evil 4 s'est imposé comme un des titres les plus populaires de la franchise. L'ambiance très pesante et particulière du jeu a permis à Capcom de renouer avec les fans du tout premier épisode.

Un trailer et une date pour le mode mercenaires

Après avoir fait un remake de Resident Evil 2 et 3, Capcom propose ainsi une nouvelle vision de Resident Evil 4 qui a été repris intégralement : nouveau gameplay, scénario amélioré, graphismes au gout du jour... Le titre ravira les fans du titre original comme les joueurs qui souhaitent découvrir un peu plus l'une des franchises les plus populaires au monde.

Le jeu met en avant l'emblématique Léon S Kennedy qui part dans un petit village d'Espagne pour enquêter sur la disparition d'Ashley Graham, la fille du président des États-Unis d'Amérique.

Le trailer du lancement du jeu est l'occasion pour Capcom de faire une annonce : le DLC Mercenaires est bel et bien prévu et sa sortie aura lieu le 7 avril prochain, il sera livré gratuitement à l'ensemble des joueurs.