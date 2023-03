C'est le 24 mars prochain que Capcom lancera Resident Evil 4 Remake. Un remake qui dans la lignée de Resident Evil 2 et 3 s'annonce aussi soigné qu'attendu par les joueurs.

Resident Evil 4 reste un des épisodes les plus marquants de la franchise, et un des plus vendus... Il est donc naturel de voir les fans s'emballer à l'idée de profiter d'un remake qui exploitera les nouvelles technologies pour se présenter sous un jour nouveau.

Un DLC anciennement gratuit pourrait devenir payant

Néanmoins, un ombre se profile au tableau : le titre se limitera à l'épisode de base et ne devrait pas contenir le volet consacré à Ada Wong dans le DLC Separate Ways. On peut naturellement s'attendre à ce que le contenu additionnel soit proposé ultérieurement, mais un insider indique que ce dernier pourrait également se vouloir payant, alors qu'il était gratuit dans la version d'origine du titre.

Il n'est pas impossible que Capcom propose une seconde édition deluxe qui intégrera l'ensemble des contenus additionnels à sortir ultérieurement. Malgré tout et compte tenu de la gronde des joueurs, Capcom pourrait également faire le choix de diffuser gratuitement son DLC...