L'année prochaine sortira le remake de Resident Evil 4, et le volet est particulièrement attendu par les joueurs. Considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la franchise, le titre profitera d'un remake complet, à l'image de Resident Evil 2 et 3 proposé dans des versions techniquement à jour sublimées.

Capcom surfe sur le succès de ses deux derniers remakes, et proposera ainsi aux joueurs de reprendre les commandes de Léon, un personnage emblématique de la franchise. On devrait d'ailleurs retrouver le scénario original du titre avec quelques améliorations, notamment au niveau du gameplay.

Des microtransactions au menu

Le titre devrait proposer des techniques d’élimination discrètes, mais surtout une IA que l'on attend bien plus hostile et intelligente.

Malheureusement, il faudra également composer avec les microtransactions : l'organisme américain de certification ESRB fait ainsi mention des achats intégrés.

Capcom pourrait ainsi proposer des mises à niveau vers les éditions collector ou Deluxe, avec des bonus en jeu... Mais également proposer un marché bien plus vaste d'éléments cosmétiques ou d'avantages. Mais on pourrait également voir arriver un mode multijoueur qui donnerait plus de sens encore aux microtransactions.