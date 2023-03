La vague de remakes lancés par Capcom il y a quelques années et qui a débuté avec le remake de Resident Evil 2 continue. Malgré un Resident Evil 3 en demi-teinte, les joueurs étaient nombreux à attendre le remake de Resident Evil 4 qui reste un des épisodes les plus populaires de la franchise.

Et Capcom ne s'est pas trompé : entre le vendredi 24 et le samedi 25 mars, Capcom a écoulé pas moins de 3 millions de copies de son titre. Avec ces chiffres, Resident Evil 4 pourrait devenir le plus gros lancement de l'histoire de la franchise, qui culmine à plus de 135 millions de jeux vendus à travers le monde, tout épisode confondu.

Il aura fallu 5 jours à Resident Evil Village pour arriver à ces volumes de ventes. Resident Evil 6 avait atteint 4,5 millions de copies distribuées en 2 jours, mais le chiffre partagé à l'époque par Capcom concernait les copies envoyées et non les ventes confirmées.

Les quelques problèmes rencontrés sur le jeu ne ralentissent donc pas les ventes pour le moment. Capcom peut déjà anticiper un nouveau bilan fiscal record pour l'année en cours.