Au lancement de l'iPhone 15 Pro, Apple annonçait que ses smartphones les plus haut de gamme deviendraient les "meilleures consoles", en permettant de jouer à des titres premium en déplacement.

Apple étonnait ainsi en annonçant l'arrivée d'Assassin's Creed Mirage, mais également certains épisodes de Resident Evil notamment le remake de Resident Evil 4, Resident Evil 7 et Resident Evil Village.

Malheureusement la recette ne prend pas, et les ventes sont plus que décevantes. On parlait ainsi déjà de 5750 copies vendues sur iOS pour Resident Evil Village, et 15 000 pour Resident Evil 4 Remake...

Finalement, un nouveau rapport d'Appmagic annonce que Resident Evil 7 s'est péniblement écoulé à 2000 exemplaires seulement sur la plateforme d'Apple.

On sait désormais que Capcom n'aurait généré que 28 140$ de revenus avec Resident Evil 7 sur iOS malgré plus de 83 000 téléchargements de la version de démonstration.

Malheureusement, il n'y a pas que les jeux de Capcom qui subissent cet échec. Les ventes d'Assassin's Creed Mirage et de Death Stranding ne culminent respectivement qu'à 123 000 et 10600 exemplaires.

Les raisons de cet échec sont nombreuses : prix élevés, jeux peu adaptés aux petits écrans, contrôles complexes en tactile, visuels au rabais... Rien ne porte en faveur de l'achat des titres de ce genre sur smartphone.