Les ressources humaines (RH) sont un rouage essentiel de l'activité de l'entreprise et, comme d'autres services, il faut pouvoir gérer les flux de données des collaborateurs émis et reçus depuis les systèmes informatiques.

Depuis plusieurs années, des logiciels SIRH (Système d'information des Ressources Humaines) s'affinent et gagnent en ergonomie ainsi qu'en efficacité pour répondre aux exigences de fonctionnement de l'entreprise et s'adapter aux nouveaux besoins.

SIRH, les outils pour une gestion RH efficace

Le SIRH traite de tout ce qui touche aux données du personnel, qu'il s'agisse de la génération des bulletins de salaire, de la gestion du planning des collaborateurs (congés, RTT...) ou bien des prestations sociales.

Le système d'information peut aussi être utile pour la gestion des évolutions de carrière des salariés (promotion, formation) et tout ce qui touche au recrutement (offres d'emploi, candidatures).

Le SIRH a ainsi pour vocation d'automatiser un certain nombre de tâches et de faire gagner au service RH et à son entreprise un temps précieux et une réactivité pour les tâches internes courantes, mais aussi sur certains aspects comme le recrutement de nouveaux collaborateurs, ce qui peut devenir un atout économique et concurrentiel, la communication interne et la production de documents (rapports et analyses pour l'aide décisionnelle).

A l'aide de tableaux de bord et de portails collaboratifs, le SIRH permet de garder à jour les informations concernant le personnel d'une entreprise, sa disponibilité et ses interactions, et d'identifier les besoins tant humains que techniques.

SIRH, différents outils pour répondre à tous les besoins

En fonction des attentes et de la taille de l'entreprise, il existera donc différents outils SIRH, certains ciblant certaines fonctionnalités en particulier quand d'autres tenteront d'être plus exhaustifs.

On peut par exemple avoir un aperçu des solutions SIRH et trouver celle qui convient le mieux en lisant le comparatif sur Culture-RH.com qui explore les atouts de 12 logiciels SIRH du marché français.

Chaque solution y est détaillée en fonction de ses capacités, mais aussi de ses tarifs, le plus souvent par abonnement avec différentes formules possibles et des ressources qui peuvent être locales ou en ligne.

Entre celles qui jouent sur leur interface intuitive pour gagner du temps et les logiciels plus complets, mais offrant une personnalisation plus poussée, chaque responsable RH pourra trouver la solution qui lui convient.

SIRH, des attentes à bien cerner pour éviter les erreurs de casting

Certaines applications permettent d'agréger des modules tandis que d'autres proposent un environnement fixe avec une dose de personnalisation. D'autres enfin peuvent aussi proposer une application mobile complémentaire.

Dans tous les cas, les besoins du service de ressources humaines doivent être bien identifiés en amont pour éviter des solutions sur- ou sous-dimensionnées dont le potentiel sera mal exploité ou bien qui deviendront des gouffres financiers.

De même, il faudra tenir compte de la capacité à bien protéger les données du personnel et du risque d'une trop grande dépendance aux outils numériques qui peut devenir problématique en cas de changement de fournisseur ou de défaillance technique.

Il faudra donc cerner les besoins RH susceptibles d'être couverts par les logiciels, la capacité à faire évoluer les outils mis à disposition et leur compatibilité éventuelle avec d'autres systèmes informatiques de l'entreprise ou encore les garanties de sécurité proposées par les logiciels (protocoles, certifications...).

A noter enfin que, comme dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle devrait compléter l'arsenal des outils et assurer un suivi encore plus complet des attentes en RH en analysant plus finement les données et en répondant aux requêtes pour retrouver ou dégager plus rapidement des informations.