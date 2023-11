Sony a donc partagé les chiffres relatifs à ses activités pour le trimestre de juillet à septembre dernier et annonce un chiffre d'affaires record de 5,9 milliards d'euros. Situation idéale pour la marque alors que les fêtes de fin d'année se profilent et que Sony dispose d'une arme en réserve avec le lancement de sa PlayStation 5 Slim.

La marque a enregistré 302,7 millions d'euros de profits, c'est globalement assez peu, mais on constate qu'ils sont en augmentation et Sony est donc sur une pente ascendante.

Sony au top de sa forme

Sony Interactive Entertainement à écoulé pas moins de 4,9 millions de PS5 sur le trimestre, c'est nettement mieux qu'à la même période un an en arrière (3,3 millions). Selon la marque, le parc total de PS5 dans le monde serait de 46,6 millions de machines, ce qui permet à la PS5 de rattraper son retard sur la PS4 et confirme un peu plus que la PS5 est la machine qui se vend le plus rapidement de l'histoire de la marque.

Côté jeux, on compte 67,6 millions de titres écoulés sur le trimestre contre 62,5 millions l'année passée. Sans grande surprise c'est Marvel's Spider-Man 2 qui concentre une bonne partie des ventes avec plus de 5 millions de jeux écoulés au 30 octobre.

Malgré ces bons chiffres, Sony reste sur ses objectifs initiaux et vise 1,69 milliard d'euros de bénéfice pour la fin de l'année fiscale.