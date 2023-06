Aujourd'hui, Gshopper, une boutique chinoise ayant des entrepôts en Europe, nous propose une console de jeu rétrogaming et une manette compatible smartphone. L'avantage est que nous pouvons obtenir des articles au prix asiatique dans un temps de livraison européen. Nous allons vous faire part de leurs caractéristiques.

Commençons avec la console portable Retroid Pocket 3+. Cette console rétrogaming, ressemblant à la Nintendo Switch Lite, est dotée d'un écran tactile de 4,7" à une définition de 1334 x 750 px rafraichis à 60 Hz. L'appareil est propulsé par un SoC Unisoc Tiger T618 couplé à une puce graphique Mali G52 MC2 et 4 Go de RAM DDR4. Elle fonctionne sous Android 11, affiche une batterie de 4500 mAh et un stockage de 128 Go extensible.

Elle intègre également 11 émulateurs, avec FC, PS, DC, N64, GBC, MAME, SFC, GBA, PCE, MD, PSP et enfin WSC.

Cette console Retroid Pocket 3+ est vendue 155,86 € avec le code gshopperretroid chez Gshopper. La livraison est gratuite.





Continuons avec la manette portable GameSir X2 Pro-Xbox. Cette manette est compatible avec une multitude de smartphones (voir la liste sur le site). Elle intègre un système d'exploitation Android et accepte une grande quantité de jeux, notamment de la part du Xbox Game Pass. La machine se recharge avec un câble en USB-C et ne pèse que 179 grammes.

Cette manette portable GameSir X2 Pro-Xbox est proposée à 49,16 € avec le code gshoppergamesir chez Gshopper. La livraison est gratuite.



A noter que d'autres articles affichent des promotions à savoir :





