Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de consoles portables qui intègrent des jeux de différentes consoles sous forme de ROM, de quoi satisfaire les fans du retro gaming.

Commençons par la console portable ANBERNIC RG35XX. Cette console portative, ressemblant comme deux gouttes d'eau à la Gameboy, possède un écran de 3,5" IPS et un CPU quad-core ARM Cortex-A9.

Elle est dotée de 256 Mo de RAM, fonctionne sous Linux et intègre le support de jeux de plus de 15 consoles différentes comme PS1, CPS, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MAME, MD, GG, PCE, NGPC, SMS, WSC et d'autres encore.

Un port pour carte SD permet d'étendre l'expérience jusqu'à 512 Go, en plus des 64 Go présents de base sur la machine. La console présente une autonomie de 5 heures, grâce à sa batterie de 2600 mAh.

Elle prend en charge une manette de jeu sans fil (WiFi 2.4G) et une manette de jeu filaire, sans oublier la présence d'une sortie HDMI TV et un moteur vibrant.

Cette console portable ANBERNIC RG35XX est vendue 39,88 € au lieu de 52,88 € avec le code gpdeal0505 sur le site de Gshopper.





D'autres consoles de jeu du même type sont également disponibles comme par exemple :



