Returnal a fait les beaux jours de la PS5 et Sony a largement profité du titre pour mettre en avant les caractéristiques techniques et la puissance de sa console nouvelle génération. Mais l'exclu touche à sa fin et le titre se prépare pour une sortie sur PC.

Le portage a été confirmé sur PC lors de la cérémonie des Game Awards avec une sortie programmée au début d'année 2023, tout comme The Last of Us Part 1.

C'est Climax Studios qui se charge de porter le titre sur PC, sous la supervision de Housemarque. Le titre devrait embarquer les contenus additionnels déjà sortis avec notamment la Tour de Sisyphe ainsi que le mode coopération en ligne.

Il va falloir muscler sa configuration sur PC

Le titre devrait toutefois mettre les configurations à rude épreuve puisque les configurations minimales récemment partagées sont plutôt musclées.

Voici donc les configurations évoquées :



MINIMALE :

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (version 1903)

Processeur : Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz)

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Espace disque : 60 GB d'espace disque disponible

Notes supplémentaires : SSD Recommended



RECOMMANDÉE :

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit (version 1903)

Processeur : Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz)

Mémoire vive : 32 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 GB) AMD RX 6700 XT (12 GB)

Espace disque : 60 GB d'espace disque disponible

Notons ainsi que la configuration minimale évoque d'emblée 16 Go de RAM alors que la configuration recommandée annonce 32 Go. Les titres qui demandent autant de RAM sur PC ne sont pas légion, y compris chez les titres Premium aux graphismes les plus spectaculaires. Reste donc à savoir comment le titre se comportera sur les configurations n'embarquant que 16 Go de RAM.