Depuis le passage sous iOS 17, il semble que nombre d'iPhone ont envie de s'offrir une grasse matinée, et de ne plus sonner l'heure du réveil.

Un bug de ce type a été constaté chez nombre d'utilisateurs d'iPhone, du tout dernier iPhone 15 aux modèles plus anciens, le dénominateur commun entre les modèles étant l'installation récente d'iOS 17.

Un problème d'alarme génant

Peu importe le nombre d'alarmes configurées dans les appareils, l'iPhone refuserait de sonner à l'heure H. En vérifiant leur appareil le matin, les utilisateurs ont remarqué une chose : leur iPhone leur demandait une identification par code et non via Face ID, ce qui impliquerait que l'appareil a redémarré pendant la nuit.

Ce serait ce redémarrage qui entrainerait le bug avec les alarmes. Pour l'instant il semble également que le bug intervienne via la concordance de plusieurs réglages, reste à savoir lesquels exactement. Apple n'a pas communiqué sur le sujet pour l'instant.