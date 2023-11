C'est le fruit d'années de recherches et de développement qui se concrétisent avec la commercialisation ces derniers jours d'une visseuse sous la marque Dexter (Leroy Merlin).

Une visseuse qui n'a rien de spécial en apparence, mais qui préfigure d'une véritable révolution promise et attendue de longue date, celle des batteries Sodium-Ion.

Vers une révolution de l'univers des batteries

Car en marge de la visseuse elle-même, c'est surtout sa batterie qui a fait l'objet d'années de recherche en France. Développée par la startup Tiamat avec le concours du CEA et du CNRS, il s'agit de la toute première batterie sodium-ion livrée dans un appareil commercialisé auprès du grand public. Une première mondiale dont se félicite Hervé Beuffe, président du CNRS Tiamat.

La start-up compte livrer ces centaines de milliers de cellules par an à compter de 2024 permettant de démocratiser cette technologie sodium ion qui pourrait remplacer les batteries au lithium à l'avenir.

Ces batteries se basent sur les travaux menés par le Professeur Tarascon du CNRS. Il s'agit de proposer des batteries qui reposent sur les ions sodium pour remplacer le traditionnel lithium et cobalt exploité dans les accumulateurs traditionnels. L'avantage est double : s'affranchir de composants complexes à extraire des sols et dont les réseaux d'approvisionnement sont régulièrement sous tension, tout en s'orientant vers des matières plus largement disponibles et moins couteuses.

Dans les faits, les avantages des batteries sodium-ion sont nombreux : elles sont plus simples et moins chères à produire, elles proposent une charge jusqu'à 10 fois plus rapide que les batteries au lithium, elles sont également 2 à 3 fois plus durables (durée de vie de 10 ans), elles sont également plus sécuritaires, car dégagent beaucoup moins de chaleur en fonctionnement.

Tiamat ambitionne désormais atteindre le stade de production industrielle d'ici 2025 avec pour objectif de produire entre 500 000 à 700 000 batteries par jour. À la clé : la création d'un millier d'emplois et une petite révolution dans le secteur de la mobilité électrique et le stockage d'énergies renouvelables intermittentes.