Avec leur couple important et leur puissance instantanée, les motorisations électriques rebattent les cartes en matière d'accélération et de vitesse de pointe. Les progrès techniques ont permis de progresser rapidement et d'atteindre des valeurs impressionnantes, et pas seulement avec des prototypes taillés pour battre des records.

En juillet dernier, la Tesla Model S Plaid, capable en version de production de d'atteindre les 200 mph ou 321 km/h (en version non bridée), s'était déjà rapprochée des 350 km/h.

La Rimac Nevera entre en piste

Pouvait-on faire mieux ? Cette vitesse de pointe exceptionnelle pour un véhicule électrique a été défiée par la Rimac Nevera sur le circuit ATP (Automotive Testing Papenburg) en Allemagne qui a l'avantage d'offrir une longue ligne droite de 4 kilomètres propice pour déchaîner toute la puissance de la motorisation électrique.

La Nevera n'est autre que la version de production de la Rimac Concept Two, ou C_Two, une hypercar annoncée en 2018 qui pourrait se présenter comme une concurrente du futur Tesla Roadster et capable comme lui de dépasser les 400 km/h.

La firme croate a donc poussé son modèle aux limites de ses quatre moteurs électriques développant 1914 ch et 2360 Nm de couple et qui permettent de réaliser un 0-60 mph en 1,85 seconde.

Nouveau record en électrique

La vitesse officielle mesurée sur le circuit a atteint 412 km/h ou 251 mph, constituant un nouveau record de vitesse pour un véhicule électrique de production. On pourra tiquer sur cette appellation, la Rimac Nevera n'étant pas vraiment la voiture de monsieur tout-le-monde, mais elle entre effectivement dans cette catégorie.

Cette vitesse n'est également pas la vitesse maximale possible sur un modèle standard, celle-ci étant bridée à 219 mph ou 352 km/h. C'est tout de même une fierté pour le constructeur puisque cette vitesse maximale est bien celle qui avait été obtenue en simulation pour le développement de la Concept Two.

La Rimac Nevera, dévoilée en 2021, est un monstre monocoque constitué d'une unique pièce de fibre de carbone, d'un système de refroidissement liquide de la batterie et de mécanismes dynamiques de contrôle du couple et de la force de freinage répartie entre les roues et le frein moteur régénératif.

Ce véhicule d'exception n'est produit qu'à 150 exemplaires pour un tarif de 2,4 millions de dollars environ.