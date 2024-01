C'est le président de Riot Games, Dylan Jadeja en personne qui a annoncé ce début de semaine que le groupe allait se séparer de 11% de ses effectifs.

Au total, ce sont ainsi 530 postes qui vont être supprimés à travers les différents bureaux du groupe à travers le monde. Riot Games lance une restructuration pour se recentrer sur les projets les plus porteurs, le directeur du groupe avouant que l'entreprise s'est quelque peu dispersée ces dernières années.

Riot Games est pourtant à l'origine de certaines franchises ultra populaires et rentables comme League of Legends ou encore Valorant. Propriété du groupe Tencent qui fait également face à des difficultés , Riot Games regrette "Nos investissements importants n'ont, pour certains, pas payé autant que nous l'attendions. Nos couts ont atteint un point où ils sont devenus insoutenables".

Plus globalement, c'est tout le secteur du jeu vidéo et de la technologie qui connait un ralentissement depuis l'année dernière avec des vagues de licenciements chez tous les grands acteurs mondiaux.

Dans un communiqué officiel, Riot Games confirme que League of Legends redeviendra la priorité du groupe tout comme Valorant. Dans le même temps, le label Riot Forge, qui édite des jeux exploitant l'univers de League of Legends mais avec des projets confiés à des studios tiers, va cesser d'exister. Le budget alloué à Legends of Runeterra sera également réduit.

Malgré les licenciements, Riot Games compte prendre soin de ses employés sur le départ : ces derniers auront droit à une indemnité de départ équivalente à 6 mois de salaire en plus d'un bonus pour l'année 2023. Riot Games ajoute un bonus de 1000 dollars pour couvrir les dépenses annexes, offrira un ordinateur portable ainsi qu'un soutien pour retrouver un emploi pendant 6 mois.