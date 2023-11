Les restrictions commerciales US imposées aux entreprises chinoises freinent leur accès aux architectures de processeurs x86 et ARM. Il leur est désormais devenu beaucoup plus compliqué de se fournir en diverses puces, de les produire mais aussi d'avoir une visiblité sur le long terme.

Pour se sortir de cette impasse, les sociétés chinoises s'intéressent de plus en plus à l'architecture alternative RISC-V qui a l'avantage d'être open source et de ne pas risquer (au moins pour le moment) d'être bloquée pour des questions de propriété intellectuelle.

Cet intérêt croissant pour RISC-V commence tout de même à inquiéter les pouvoirs publics américains qui sentent bien que les mâchoires de leur embargo ne peuvent empêcher l'industrie chinoise de se tourner vers cette possibilité pour échapper aux sanctions et permettre des progrès techniques rapides.

Des processeurs 16 et 64 coeurs RISC-C en préparation

Pendant que certains parlementaires américains appellent déjà à verrouiller les échanges entre entreprises américaines et chinoises autour de l'écosystème RISC-V, au risque de le tuer dans l'oeuf, les premiers processeurs RISC-V chinois haut de gamme commencent à arriver sur le marché.

L'entreprise SophGo a dévoilé un projet de processeur SG2380 de 16 coeurs SiFive P670 utilisant des accélérateurs SiFive X280 pour les traitements IA et une partie graphie fournie par Imagination Technologies.

Il pourraient servir pour des ordinateurs ou pour des serveurs en edge computing. SiFive comme Imagination Technologies sont des entreprises américaine pour la première et britannique pour la seconde, et elles illustrent l'inquiétude de certains politiques américains concernant ce type de technologie utilisé en Chine et le risque de le voir se retourner contre les intérêts américains.

On notera qu'Intel a même tenté de racheter SiFive en 2021 avant de se raviser, tout en activant des projects RISC-V expérimentaux, notamment pour de futurs supercalculateurs zettascale (après l'exascale).

Préserver la dynamique RISC-V

D'autant plus que SophGo prépare pour 2024 un autre processeur SG2044 cette fois doté de 64 coeurs RISC-V et compatible PCIe 5.0, Gigabit Ethernet et LPDDR5x. Les deux processeurs de l'entreprise chinoise sont produits en 12 nm chez le fondeur TSMC.

S'ils ne représentent pas encore une grande menace, leur existence démontre que la Chine pourrait finir par se passer des architectures propriétaires plus vite que prévu et trouver une échappatoire aux sanctions et aux freins imposés à son industrie, sans possibilité de contrôle occidental.

L'organisation RISC-V International, installée en Suisse et qui supervise le développement de l'architecture, a déjà affiché son opposition à toute forme de contrôle ou d'interférence de la part des gouvernements.