Deuxième itération de la montre connectée de Google, la Pixel Watch 2 fonctionne avec Wear OS 4 et embarque une plateforme Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm (SW5100) gravée en 4 nm. Cette dernière s'appuie sur quatre cœurs ARM Cortex-A53 à 1,7 GHz.

Pour le système d'exploitation Wear OS et en collaboration avec Google, Qualcomm annonce le développement d'une plateforme RISC-V Snapdragon Wear. Cette puce n'est pas encore prête et elle ne prendra sans doute pas la suite directe de Snapdragon W5 et W5+ Gen 1 qui datent de 2022.

C'est toutefois une annonce notable dans le cadre d'une alternative à l'architecture ARM avec des produits grand public, et au profit d'une architecture de jeux d'instructions open source, sans la nécessité dès lors de verser des redevances à l'entreprise britannique éponyme.

La plateforme Snapdragon Wear embrasse RISC-V

La première solution commerciale RISC-V de Qualcomm se destine donc aux wearables et aux montres connectées en particulier, ce qui est probablement un choix judicieux plutôt que de s'attaquer d'emblée aux smartphones.

Le travail mené de concert avec Google pour Wear OS va permettre d'accélérer les choses pour une mise sur le marché. Dans une communication, Qualcomm n'entre pas dans les détails, mais souligne des fonctionnalités comme des cœurs personnalisés, une faible consommation d'énergie et des performances améliorées.

Qualcomm Technologies et Google font partie de l'initiative RISE (RISC-V Software Ecosystem) sous l'égide de la Fondation Linux. Afin de donner de l'allant au développement de logiciels open source pour RISC-V, elle fédère également des acteurs comme Intel, MediaTek, Nvidia, Red Hat, Samsung, SiFive… Pas d'Apple, ni d'AMD.