L'enseigne d'ameublement Ikea vend aussi des appareils électroniques. Elle annonce le rappel de certains chargeurs mobiles universels au motif d'un risque d'incendie dû à un défaut de fabrication. Ils ne doivent plus être utilisés et sont à rapporter au point de vente pour un remboursement ou un échange.

Les appareils concernés sont de marque Varmfront et ont été commercialisés depuis le 1er juillet 2023 dans la France entière, avec Ikea comme distributeur. Il s'agit de modèles E2038 et E2037 de 10 400 mAh et 5 200 mAh.

Pour les lots 2313, 2316, 2318 ou 2319, le code GTIN (Global Trade Identification Number) est 10555645. Pour les lots 2318, 2319, 2322, le code GTIN est 70555647. Ikea précise que le défaut de fabrication ne touche pas les chargeurs antérieurs aux dates de fabrication indiquées par les lots.

En l'occurrence, le numéro de lot est aussi celui de la date de fabrication, soit quatre chiffres avec deux pour l'année et deux pour la semaine.

" Les clients peuvent retourner leur chargeur mobile universel Varmfront concerné dans n'importe quel magasin Ikea pour obtenir un produit de remplacement ou un remboursement intégral. Aucune preuve d'achat (ticket de caisse) ne sera demandée ", écrit Ikea.

Et sur RappelConso

Le rappel figure sur le site RappelConso (rappel.conso.gouv.fr) qui répertorie l'ensemble des rappels de produits à destination des consommateurs. Il couvre plusieurs catégories et s'appuie sur les déclarations à caractère obligatoire des professionnels.