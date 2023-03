Avis aux fans du cinéma des années 1980 : le plus incorruptible des policiers sera prochainement de retour. Nacon a profité d'un événement pour dévoiler un peu plus Robocop Rogue City, un FPS qui exploitera la fameuse franchise.

Le titre s'inspire ainsi des films de l'époque et proposera aux joueurs d'incarner Alex Murphy, mi flic, mi robot qui sera plongé dans la ville de Detroit pour combattre le crime, quoiqu'il en coute.

Robocop est de retour

Une vidéo de gameplay a été diffusée avec du contenu on ne peut plus brutal et gore, fidèle à l'esprit sans filtre de l'oeuvre originale. On retrouve d'ailleurs certains éléments dans l'ATH (système de ciblage), des armes, répliques... Mais également les traits de Peter Weller, l'acteur qui a prêté son visage au célèbre justicier (c'est aussi lui qui prête sa voix dans la V.O).

Robocop Rogue City est actuellement développé par Teyon Games qui avait déjà adapté d'autres oeuvres du grand écran en jeu vidéo, notamment Terminator Renaissance ou Rambo : The Game. Le titre devrait sortir cette année, au mois de septembre.