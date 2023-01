Les aspirateurs laveurs ont l'avantage de regrouper les fonctions d'aspiration et de lavage en une machine, toujours sous la forme d'un aspirateur sans sac. Grâce à leur double réservoir d'eau propre et d'eau sale, ils peuvent aussi bien réaliser un lavage des sols que de récupérer du liquide tombé au sol.

Contrairement aux aspirateurs classiques qui ne peuvent aspirer que de la poussière sèche, le Roborock Dyad Pro sait tout faire : aspirer des éléments secs comme humides et laver les sols.

Pour cela, il dispose d'un double rouleau dont chaque pièce tourne en sens inverse pour emporter plus efficacement les impuretés et ne rien laisser derrière lui. Par rapport à la version non Pro, il profite de bordures affinées ne laissant que 0,1 cm d'espace mort sur les côtés pour un nettoyage bord à bord étendu.

Capteur intelligent pour la saleté et puissance d'aspiration

Il profite d'un réservoir d'eau propre de 900 ml et d'un bac de récupération d'eau sale de 770 ml qu'il faudra vider régulièrement pour éviter les mauvaises odeurs. Mais ce sera la seule opération de maintenance à prodiguer avec ce modèle, le reste se faisant tout seul.

Sa forte puissance d'aspiration de 17 000 Pa permet un nettoyage en un seul passage. Elle est modulée par le capteur intelligent DirTech qui ajuste puissance de nettoyage et débit d'eau en fonction du degré de saleté détecté.

Un indicateur sur le sommet de l'appareil indique par des codes couleur (bleu à rouge) le degré de saleté et permet de concentrer ses efforts sur les zones qui en ont le plus besoin.

Pour optimiser le lavage, un distributeur de produit de lavage est intégré à proximité des rouleaux pour optimiser le nettoyage. Une boîte de solution suffit pour 20 réservoirs d'eau propre ou 600 minutes de nettoyage.

Nettoyage et séchage automatiques : rien à faire !

Le système de rouleaux tournants facilite la prise en main et la manipulation sans effort du Roborock Dyad Pro et sa nouvelle batterie de 4000 mAh promet 30% d'efficacité en plus, soit de quoi nettoyer jusqu'à 300 m2 en une seule charge (Roborock annonce 43 minutes d'autonomie). La tête pivote à 80 degrés pour faciliter le guidage et nettoyer plus efficacement et l'ensemble ne pèse que 4,8 kg.

Après utilisation, le système d'auto-nettoyage et d'auto-séchage RevoBrush s'occupe de tout. Sur son socle, il élimine tout seul 99% des impuretés des rouleaux et permet un séchage à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs.

Les fonctionnalités de l'aspirateur laveur et l'état d'usure des consommables sont accessibles depuis une application sur smartphone tandis que des alertes vocales indiqueront l'état de nettoyage en direct.

Le Roborock Dyad Pro est proposé actuellement sur Aliexpress (revendeur officiel Roborock) pour son lancement mondial au prix exceptionnel de 349 € avec le cumul d'un coupon vendeur de -20 € et du code de réduction FRLOVE24 au lieu de 449 € prix officiel, soit -22% (tarif valable jusqu'au 30 janvier 08:59), le tout avec une livraison depuis la France en 3 jours.

A noter qu'une solution nettoyante de 480 mL sera offerte aux 200 premières commandes.