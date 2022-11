Le 11.11 ou Single Day est un gros événement commercial organisé par AliExpress qui propose des produits à prix réduits avec des réductions supplémentaires, mais aussi un bon d'achat de 10 % pour votre prochain achat. Parmi les produits que le site met en avant, la marque Roborock présente quelques produits à prix réduits.

Commençons avec l'aspirateur Roborock S7 qui est pourvu d’un télémètre laser permettant à l'aspirateur de cartographier l'intégralité de votre maison et d'enregistrer les cartes pour une utilisation ultérieure. Le robot est également doté de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l.

Le Roborock S7 est accompagné de son application qui récupère les cartes sur votre smartphone et qui permet également de contrôler et de programmer votre robot. Et enfin, le robot aspirateur laveur Roborock est pourvu d'une batterie de 5200 mAh offrant jusqu'à 3 heures de nettoyage soit la possibilité de nettoyer une maison de 250 m².

Sur AliExpress, l'aspirateur Roborock S7 est au tarif réduit de 353 € avec le code de réduction SDXFR32 et la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra qui profite d’améliorations par rapport au modèle précédent.

Il est également doté d’un télémètre laser LIDAR, de deux réservoirs dont un à poussières de 0,4 l et un second à eau de 0,3 l et d'une très belle puissance d’aspiration de 5100 Pa. Le Roborock S7 Pro Ultra profite du système VibraRise qui offre une pression constante de 600 g et permet un nettoyage des taches sèches avec 3000 frottements par minute.

Le gros plus par rapport au Roborock S7 est sa base. Cette dernière possède trois réservoirs : eau propre (3 l), eau sale (2,25 l) et poussière (2,5 l). Elle entretient automatiquement sa serpillière et vous offre moins d'entretien. La base se vide toutes les 7 semaines. Et enfin, sa batterie permet de nettoyer 300 m² en une seule fois.

Sur AliExpress, le robot aspirateur Roborock S7 Pro Ultra est au prix de 864 € au lieu de 1199 € en activant le code FR30. La livraison est gratuite depuis la France.





Finissons avec le balai aspirateur laveur Roborock Dyad qui bénéficie de la vague de promotions du 11.11.

Il est doté de deux réservoirs d'eau propre de 620 ml et d'un réservoir d'eau sale de 850 ml. Grâce à ses trois brosses et sa puissante aspiration de 13 000 Pa, l'aspirateur décolle les taches et aspire les eaux usées pour laisser un sol propre et sec.

Notons aussi que le balai est pourvu d'un écran LED intelligent indiquant le niveau de saleté au sol afin d'affiner votre nettoyage. L'aspirateur vous indique aussi lorsqu'il faut vider le réservoir ou nettoyer les brosses. Pour finir, le Roborock Dyad est doté d'une batterie offrant une autonomie de 35 minutes, soit environ 280 m² en une seule fois

Sur AliExpress, le balai aspirateur laveur Roborock Dyad est au prix de 209 € avec le code SDXFR23 et la livraison gratuite depuis la France.



