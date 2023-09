Les robots aspirateurs peuvent vous faire gagner du temps en s'occupant à votre place de nettoyer la poussière dans les pièces de la maison. Programmables, dotés de brosses et d'une belle puissance d'aspiration, ils peuvent aspirer la poussière et laver le sol tout en se guidant et en évitant les obstacles grâce à leurs capteurs.

Le Roborock S8 est le modèle phare de la gamme et il se distingue par une double brosse centrale dont les deux éléments tournent en sens inverse pour tout aspirer sans rien laisser de côté grâce à une forte aspiration de 6000 Pa.

Il sait détecter les tapis et ajuster sa puissance d'aspiration et peut éviter les obstacles et planifier un parcours de nettoyage optimisé grâce à ses multiples capteurs qui fonctionnent aussi en environnement sombre. Il fonctionnera donc aussi efficacement de nuit.

En mode lavage avec sa serpillère, il exercice une force de 6 N sur la serpillère et une vibration sonique est active pour nettoyer même les taches les plus tenaces.

Le Roborock S8 est en promotion sur la plateforme Geekbuying avec un prix spécial de 524 € grâce au code GKB23SS25 à entrer lors de la commande, avec la livraison gratuite en quelques jours. Mais ce n'est pas tout puisqu’un ensemble de 52 consommables d'une valeur de 130 € sont offerts avec le robot aspirateur : 12 brosses latérales, 12 filtres de recharge, 24 serpillères et 4 brosses principales, pour un fonctionnement optimal du robot pendant très (très) longtemps !

Roborock S7 Max Ultra, avec station d'auto-nettoyage

Pour un système à tout faire qui s'autonettoie lui-même, le Roborock S7 Max Ultra est la solution ultime grâce à sa station d'accueil qui se chargera de vider le bac à poussière et de nettoyer la serpillère tout en renouvelant l'eau du réservoir.

Les opérations de maintenance se limiteront donc à un remplacement du sac d'aspirateur et à réalimenter en eau propre le réservoir de la station de temps en temps.

Le Roborock S7 Max Ultra offre une puissance d'aspiration de 5500 Pa et utilise une navigation LiDAR pour cartographier et analyser les pièces de la maison, tandis que les capteurs infrarouges permettront d'éviter les obstacles.

Comme pour le Roborock S8, le pilotage et la programmation du robot aspirateur passent par une application dédiée sur smartphone. Et le robot peut même être piloté à la voix via l'assistant Alexa d'Amazon.

Le robot aspirateur avec station Roborock S7 Max Ultra est proposé au petit prix de 924 € avec le code GKB23SS25 toujours chez Geekbuying avec la livraison gratuite en quelques jours, et avec là encore 52 consommables offerts pour une valeur de 138 €, comprenant 12 brosses latérales, 12 serpillères, 4 brosses principales, 12 filtres et 12 sacs d'aspirateur pour la station.

Roborock Dyad Pro, aspirateur et laveur

Et pour celles et ceux qui veulent gérer directement le nettoyage de la maison, que ce soit pour aspirer la poussière ou laver le sol, l'aspirateur laveur Roborock Dyad Pro saura tout faire.

La poussière sera facilement aspirée grâce à la puissance d'aspiration de 17 000 Pa et à un système de double rouleau tournant en sens inverse pour ne rien laisser échapper.

Là où les aspirateurs sans sac classiques ne peuvent aspirer que des débris secs, le Roborock Dyad peut aussi aspirer du liquide renversé et laver les sols grâce à ses deux réservoirs eau propre et eau sale.

Une fois le nettoyage terminé, il suffira de reposer l'aspirateur sur son socle pour qu'il réalise un auto-nettoyage des rouleaux séchés ensuite à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. Il ne restera plus qu'à vider le bac d'eau sale.

L'aspirateur laveur Roborock Dyad Pro est proposé au prix spécial de 324 € avec le code GKB23SS25 avec la livraison gratuite en quelques jours et avec en cadeau 10 consommables d'une valeur de 133 € : 2 rouleaux longs, 4 rouleaux courts et 4 filtres.