Pour le CES 2026, Roborock marque les esprits avec le Saros Rover. Cet appareil est présenté comme le premier aspirateur robot au monde équipé d'une architecture roue-jambe.

Cette technologie lui permet non seulement de franchir des obstacles complexes, mais surtout de monter et descendre les escaliers tout en les nettoyant. Et il s'agit d'un vrai produit en développement, même si une date de lancement n'a pas été communiquée.

Comment le Saros Rover parvient-il à monter et nettoyer les escaliers ?

Le secret du Saros Rover réside dans ses deux membres articulés qui imitent la mobilité humaine. Chaque roue-jambe peut se lever, s'abaisser et se plier indépendamment, permettant à l'appareil de se hisser marche après marche.

L'aspirateur robot utilise une jambe pour se stabiliser sur la marche inférieure pendant qu'il nettoie la marche supérieure avant de progresser.

Cette agilité est rendue possible par une combinaison de capteurs de mouvement, d'informations spatiales 3D et d'algorithmes d'IA qui permettent aux roues-jambes de réagir avec précision. Roborock affirme que le Saros Rover peut gérer différents types d'escaliers, qu'ils soient droits, courbes, ou même recouverts de moquette.

Une technologie de rupture ?

Jusqu'à présent, les tentatives pour faire monter les escaliers aux robots aspirateurs étaient balbutiantes, et aucun ne pouvait nettoyer les marches pendant leur ascension. Le Saros Rover intègre cette capacité directement dans son châssis pour une solution tout-en-un.

The world’s first robot vacuum with legs has officially arrived. ??



The Roborock Saros Rover uses built-in AI to process its environment and control its legs independently. It can hop over obstacles and even climb stairs. ?#CES2026 #RobotVacuum #RoborockSarosRover… pic.twitter.com/NojbvOqyyV — PCMag (@PCMag) January 6, 2026

Le Saros Rover gère en outre la descente de pentes raides en contrôlant sa vitesse. Il peut s'arrêter brusquement, pivoter et même effectuer de petits sauts si nécessaire.

De quoi esquiver des obstacles et des objets, y compris en mouvement, et grâce à une navigation manifestement largement améliorée.

D'autres nouveautés de Roborock

Le Saros Rover n'est pas la seule annonce de Roborock. La marque dévoile les Saros 20 et Saros 20 Sonic, qui affichent une puissance d'aspiration de 35 000 Pa et un châssis AdaptiLift 3.0 capable de se surélever pour mieux franchir les obstacles et nettoyer les tapis à poils longs.

Le modèle Qrevo Curv 2 Flow est en outre introduit comme le premier robot de la marque équipé d'une serpillière à rouleau auto-nettoyante.