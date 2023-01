Aujourd'hui, nous mettons en avant le robot aspirateur Dreame L10 Pro qui profite d'une belle réduction sur le site de Darty.

Ce dernier est équipé d'un télémètre LiDAR qui permet de cartographier la pièce et d'établir le meilleur chemin de nettoyage. Vous pouvez récupérer l'intégralité des cartes depuis l'application mobile. Il profite d'un réservoir à poussières de 570 ml et un réservoir à eau de 270 ml.

De plus, le robot intègre une lavette, une brosse principale et un balai rotatif. Le Dreame L10 Pro offre également un bon pouvoir d’aspiration de 4000 PA. Et enfin, l'aspirateur est pourvu d'une batterie de 5200 mAh qui offre 2h30 d'autonomie soit l'équivalent d'une surface de 250 m².

Sur le site de Darty, vous trouverez le Dreame L10 Pro au petit prix de 299 € au lieu de 390 € avec la livraison gratuite.





