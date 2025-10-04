Face à une crise du logement qui s'aggrave et une productivité dans le BTP en berne, la solution viendra peut-être d'un robot à six pattes. Les entreprises australiennes Crest Robotics et Earthbuilt Technology ont présenté Charlotte, un robot-araignée géant qui combine impression 3D et techniques de construction écologiques pour bâtir les murs d'une maison en un temps record.

Présenté au Congrès Astronautique International de Sydney, ce projet aux ambitions doubles vise à la fois la Terre et la Lune.

Comment un robot-araignée peut-il construire une maison ?

Le concept derrière Charlotte est de fusionner plusieurs technologies en un seul processus autonome. Le robot utilise une technique inspirée du "earthbagging" (construction en sacs de terre) : il collecte des matériaux bruts disponibles sur site (sable, terre, gravats, voire même du régolithe lunaire), les mélange à un liant, les extrude dans une gaine en tissu puis compacte le tout pour former les couches successives des murs.

Alliant la robotique avancée de Crest Robotics et les systèmes d'extrusion d'Earthbuilt, la machine est conçue pour être la plus petite et la plus agile possible tout en enjambant les murs qu'elle érige. Le résultat est une construction ultra-rapide, jusqu'à 5000 fois plus véloce que les méthodes traditionnelles, et surtout, beaucoup plus écologique.

Est-ce une solution viable à la crise du logement ?

C'est l'objectif premier du projet. En s'affranchissant des chaînes d'approvisionnement complexes et coûteuses (la fabrication d'une simple brique nécessite une cinquantaine d'étapes), Charlotte réduit drastiquement les coûts et l'empreinte carbone de la construction. Capable de travailler à une vitesse équivalente à celle de 100 maçons, ce robot répond directement au problème de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui paralyse le secteur.

En automatisant les tâches répétitives et à risque, il pourrait permettre à des équipes plus réduites de multiplier leur productivité et ainsi de répondre plus efficacement à la demande croissante de logements abordables.

Pourquoi envoyer une araignée robotique sur la Lune ?

L'ambition de ses créateurs ne s'arrête pas à notre planète. La conception de Charlotte est parfaitement adaptée aux défis de la construction lunaire. Contrairement aux imprimantes 3D géantes qui nécessitent d'imposants portiques impossibles à transporter dans une fusée, ce robot hexapode est léger et peut se replier de manière compacte.

Une fois sur la Lune, son agilité lui permettrait de se déplacer sur des terrains accidentés et d'utiliser le régolithe local pour bâtir des infrastructures (abris, routes, pistes d'atterrissage), une étape cruciale des futures missions Artemis de la NASA. Ce projet place l'Australie au cœur de la nouvelle course à la construction extra-terrestre, aux côtés d'acteurs comme ICON ou AI SpaceFactory.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce robot existe-t-il vraiment ?

Oui, mais il est encore en phase de recherche et développement. Un prototype fonctionnel à échelle réduite a été présenté au 76ème Congrès Astronautique International à Sydney. Ses concepteurs estiment qu'il pourrait être utilisé pour construire des maisons sur Terre d'ici quelques années.

Quels matériaux ce robot utilise-t-il ?

Le grand avantage de Charlotte est sa capacité à utiliser des matériaux locaux et peu transformés. Sur Terre, il peut s'agir de terre, de sable, mais aussi de déchets de construction comme de la brique ou du verre concassé. Sur la Lune, il utiliserait le régolithe, la poussière qui recouvre la surface lunaire. Ces matériaux sont ensuite liés et compactés dans une gaine en tissu.

Ce projet est-il soutenu par des institutions ?

Oui, le projet Charlotte a reçu un soutien financier du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud via le programme NSW Space+. Ses créateurs cherchent activement de nouveaux financements, notamment auprès de partenaires de la recherche spatiale, pour accélérer son développement.