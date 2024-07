L'impressionnant robot est capable de saisir des objets de jusqu'à 40 kg avec ses bras articulés, et d'effectuer des travaux à une hauteur de 12 mètres. De forme vaguement humanoïde, il est piloté par un opérateur depuis une cabine installée à l'arrière d'un camion pouvant se déplacer sur route et sur des rails.

Les yeux du robot sont équipés de caméras pour permettre à un opérateur de voir ce qu'il fait via un casque VR. En outre, le poids porté et le recul du robot sont transmis à l'opérateur afin de faciliter un pilotage plus intuitif.

Surprise… ou pas, le robot est japonais. Il est présenté comme un robot de maintenance ferroviaire multifonctionnel. Railway Technology rapporte qu'il a été développé par Jinki Ittai Co et Nippon Signal Co, et mis en service ce mois-ci par l'entreprise ferroviaire japonaise JR West.

Face à un manque de main d'œuvre

Le robot sera initialement utilisé pour peindre des supports de caténaires, couper des branches ou enlever des obstacles le long des voies, remplacer du matériel de signalisation. Divers outils sont en cours de préparation dans le but d'étendre les tâches à accomplir par l'intermédiaire du robot.

Selon JR West, le robot est une réponse à un manque de main d'œuvre, tout en améliorant la productivité et la sécurité avec des tâches particulièrement dangereuses.