Une silhouette humaine équipée d'une combinaison et d'un casque avec des gestes humains, qui manipule des objets, fait un câlin à un humain... Voilà les vidéos de Neo, un robot humanoïde, qui font énormément de bruit depuis le mois dernier...

Il s'agit, selon la société X1 d'un véritable robot humanoïde développé depuis quelques années. Il faut dire que la société travaille sur différents types de robots depuis 2014 et avait déjà présenté le robot Eve, aux formes beaucoup moins proches de ce que propose NEO puisqu'il misait sur des roues pour se déplacer.

Avec NEO, la proposition est bien plus bluffante : le robot reprend la forme parfaite d'un corps humain. NEO se déplace sur ses deux jambes et dispose de bras articulés ainsi que de doigts. X1 a précisé souhaiter proposer un véritable assistant-domestique, non seulement en imitant la morphologie humaine, mais également en y intégrant de l'intelligence artificielle pour faciliter les échanges et les interactions.

Selon X1, Neo mesure 1m65 pour 30 kg, il peut marcher à une vitesse de 4km/h, courir à 12 km/h et porter des charges jusqu'à 20 KG. Son autonomie serait de 2 à 4 heures.

Face aux vidéos étonnantes de présentation, le doute s'est rapidement installé. Selon nombre d'internautes, ce serait bien trop beau pour être vrai. Il faut dire que l'on avait déjà eu affaire à ce type d'arnaque avec le robot Tesla Optimus. Néanmoins, il semble que la vidéo de NEO soit bien réelle et qu'il ne s'agisse pas, comme le suggèrent les internautes, d'un humain qui s'est glissé dans une combinaison.

Since 2014 @1x_tech has been building humanoid-like robots.



Now, they're revealing their new robot, NEO, to the world. pic.twitter.com/NnwdSoaUZ5 — Jason Carman (@jasonjoyride) August 31, 2024

Tout porte à croire que l'utilisation de la combinaison est avant tout une façon pour X1 de conserver le secret sur certains mécanismes utilisés sur son robot. D'ailleurs, certaines parties au niveau des poignets restent floutées dans les vidéos.

Pour donner l'illusion d'un robot proche de l'homme dans les gestes, X1 s'est tournée vers OpenAI pour développer des algorithmes de langage corporel.

Par ailleurs, NEO avait déjà été évoqué dans un essai sur l'industrie de la robotique en avril dernier. Enfin, Boston Dynamics avait déjà présenté des avancées significatives avec son robot Atlas, qui avaient déjà soulevé des doutes, mais qui s'étaient montrées bien réelles.

Reste à savoir si NEO sera bien l'assistant promis par X1, mais plus généralement et plus simplement si les utilisateurs voudront vraiment d'un assistant de ce genre, l'utilité et l'intérêt de ce type de robot restant encore à démontrer.