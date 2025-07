En matière de robotique industrielle, le groupe chinois UBTech (UBTech Robotics) a dévoilé un robot humanoïde Walker S2 doté d'une capacité jusqu'ici inédite. Il peut remplacer sa propre batterie de manière totalement autonome. De quoi ouvrir la voie à des opérations en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune intervention humaine pour la recharge.

Une autonomie jamais vue

Un problème de l'endurance des robots mobiles vient d'être attaqué de front. Plutôt que d'être branché ou de passer de longs moments à une station de charge, le Walker S2 change la donne.

D'une taille d'environ 1,70 m pour 43 kg, il embarque un système à double batterie au lithium de 48 volts. Lorsqu'une batterie faiblit, le robot ne s'arrête pas. Il se dirige de lui-même vers une station de remplacement, retire le module d'alimentation usé de son dos et en installe un nouveau, pleinement chargé. L'opération complète ne prend que trois minutes.

Une batterie offre une autonomie de deux heures en marche ou quatre heures en position statique, alors que sa recharge complète nécessite 90 minutes. L'échange à la volée est bien plus rentable que l'attente. Le robot peut même choisir intelligemment entre se recharger ou échanger sa batterie selon l'urgence de ses tâches.

Plus qu'un simple changement de batterie

Le Walker S2 n'est pas qu'un expert de sa propre gestion d'énergie. Il est conçu pour s'intégrer dans des environnements industriels dynamiques.

Équipé de caméras, il détecte la lumière verte signalant une batterie chargée sur le rack. Son torse pivote pour accéder facilement aux batteries logées dans son dos, et ses bras sont équipés d'outils spécifiques pour verrouiller et manipuler les modules d'alimentation.

Pour la sécurité et l'interaction avec ses collègues humains, il dispose d'un écran couleur à la place du visage affichant son statut. Un bouton d'arrêt d'urgence est également accessible à l'arrière, au cas où. C'est un ensemble de fonctionnalités qui le prépare à une réelle intégration sur les lignes de production.

Déjà une nouvelle génération au travail

Cette innovation ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur les succès du prédécesseur du S2, le Walker S1. UBTech a déjà déployé des dizaines de ces robots S1 dans l'usine intelligente 5G du constructeur automobile Zeekr. Ils y travaillent en essaim coordonné.

Cette collaboration est orchestrée par une intelligence centralisée nommée BrainNet. Ce système combine un « super cerveau » dans le cloud pour la planification des tâches complexes et un « sous-cerveau » pour la coordination en temps réel des robots sur site. Grâce à des technologies de cartographie partagée et de perception avancée, les robots peuvent collaborer sur des tâches d'assemblage, d'inspection et de manutention avec une grande précision.

L'arrivée du Walker S2 et de son autonomie en énergie s'inscrit dans une stratégie plus large, renforcée par un partenariat signé avec Huawei en mai 2025 pour accélérer l'adoption de ces technologies en Chine.