La course à la miniaturisation vient de franchir un nouveau cap spectaculaire. Des chercheurs de l'Université de Washington ont en effet développé ce qui est désormais considéré comme le plus petit robot volant au monde. Oubliez les drones vrombissants : cet engin high-tech, plus petit qu'une tête d'épingle, ne mesure que 0,7 millimètre de large, soit à peine plus qu'un grain de sable. Plus étonnant encore, il vole sans aucune source d'énergie embarquée, défiant les conventions de la robotique aérienne. Une prouesse rendue possible grâce à une approche innovante exploitant la puissance des champs magnétiques, et qui pourrait bien ouvrir la voie à des applications jusqu'alors inimaginables.

Une prouesse de miniaturisation inspirée par la nature

Réduire la taille des robots volants présente d'énormes défis techniques, notamment en ce qui concerne la propulsion et l'alimentation énergétique. Pour contourner ces obstacles, l'équipe de l'Université de Washington s'est tournée vers une source d'inspiration inattendue : la nature elle-même. Ils ont observé attentivement la manière dont certaines graines, comme celles du pissenlit ou de l'érable, utilisent le vent pour se disperser sur de longues distances grâce à leur forme spécifique. Ce biomimétisme a guidé la conception de leur micro-robot. Sa structure extrêmement légère et sa forme optimisée sont pensées pour interagir efficacement avec les forces aérodynamiques à cette échelle microscopique. La miniaturisation extrême, atteignant moins d'un millimètre, en fait un objet presque invisible à l'œil nu capable potentiellement de se faufiler dans des endroits inaccessibles aux robots traditionnels.

Comment vole-t-il sans moteur ni batterie ?

Le secret de ce vol réside dans l'absence totale de moteur, d'hélice ou de batterie. Comment est-ce possible ? Les chercheurs ont mis au point un système de lévitation et de propulsion basé sur le magnétisme. Le corps du micro-robot intègre de minuscules composants magnétiques. En appliquant un champ magnétique externe contrôlé et oscillant, les scientifiques peuvent induire des forces sur le robot. Ce champ magnétique externe agit comme une "télécommande" invisible, fournissant l'énergie nécessaire pour faire léviter l'engin et le faire "flotter" dans les airs. C'est l'interaction entre les aimants embarqués et le champ externe qui génère le mouvement ascensionnel et directionnel, un peu comme si le robot surfait sur des vagues magnétiques invisibles. Cette approche élimine le besoin d'une source d'énergie interne lourde et encombrante, résolvant ainsi l'un des principaux casse-têtes de la micro-robotique volante.

Adam Lau/Berkeley Engineering

Le contrôle précis d'un vol silencieux

Au-delà de la simple lévitation, la véritable avancée réside dans la capacité à contrôler finement le déplacement de ce micro-engin. En modulant avec précision l'intensité et l'orientation du champ magnétique externe, les chercheurs parviennent à diriger le robot. Ils peuvent le faire monter, descendre, se déplacer latéralement, et même contrôler son inclinaison. Le système permet de générer un mouvement de "flottement" ou de "battement" qui imite le vol de certains insectes ou le flottement des graines légères. Ce contrôle permet d'envisager des trajectoires complexes et des manœuvres délicates. Un avantage supplémentaire de cette technologie est son fonctionnement parfaitement silencieux, dû à l'absence de pièces mécaniques mobiles comme des moteurs ou des hélices. Cette discrétion ouvre des perspectives intéressantes pour des missions où le bruit est un facteur limitant.

Des applications potentielles révolutionnaires

Si cette technologie n'en est encore qu'aux stades de recherche et développement en laboratoire, les applications potentielles suscitent déjà un vif intérêt. L'une des pistes les plus évoquées est la pollinisation artificielle. Face au déclin préoccupant des populations d'abeilles et autres insectes pollinisateurs, ces micro-robots pourraient théoriquement être utilisés pour transporter le pollen de fleur en fleur, contribuant ainsi à la reproduction des plantes et à la sécurité alimentaire. D'autres domaines sont également envisagés :

La surveillance environnementale : déployés en essaims, ils pourraient collecter des données sur la qualité de l'air, la présence de polluants ou la température dans des zones difficiles d'accès.

L'inspection industrielle : ils pourraient se faufiler dans de minuscules interstices pour inspecter des soudures, des circuits électroniques ou des structures internes complexes.

La surveillance discrète : leur taille et leur silence pourraient être des atouts pour certaines applications de sécurité ou de reconnaissance, bien que cela soulève des questions éthiques.

La fabrication additive à micro-échelle : ils pourraient servir d'outils pour manipuler et assembler des micro-composants.

Adam Lau/Berkeley Engineering

Certes, des défis subsistent, notamment concernant le contrôle de nombreux robots simultanément sur une large zone ou leur autonomie en dehors d'un champ magnétique de laboratoire. Néanmoins, cette avancée démontre le potentiel immense de la robotique miniature et du contrôle magnétique, préfigurant peut-être une nouvelle ère pour l'interaction avec le monde physique à une échelle microscopique.