Du 19 mai jusqu'au 1er juin sur Amazon et sur le site officiel de Beatbot, profitez de promotions exclusives allant jusqu’à -30 % sur les robots de piscine les plus avancés du marché pour le Beatbot Day !

Pour rappel, Beatbot est une entreprise technologique innovante qui révolutionne l'entretien des piscines avec ses robots nettoyeurs intelligents haut de gamme. Fondée par Siler Wang, Beatbot vise à simplifier le nettoyage des piscines grâce à des solutions performantes et autonomes. Fort d'une R&D représentant 70% de ses effectifs et avec plus de 200 brevets, Beatbot cible les propriétaires exigeants et amateurs de nouvelles technologies. L'entreprise s'est rapidement imposée comme la marque de robots de piscine haut de gamme la plus vendue, affirmant son ambition de devenir un leader mondial de l'entretien intelligent des piscines.

À l'occasion du Beatbot Day, voici une petite présentation de la série Beatbot AquaSense 2, qui révolutionne l’entretien des piscines grâce à une technologie 5-en-1 alimentée par l’IA, une fonctionnalité de stationnement en surface, une conception primée et des fonctions intelligentes uniques.

Beatbot AquaSense 2 Ultra

Le Beatbot AquaSense 2 Ultra est le modèle haut de gamme de la série AquaSense 2.

Son système de navigation utilise des capteurs ultrasons et infrarouges, ainsi qu'une caméra dopée à l'IA pour une précision inégalée.

Il est équipé d'une intelligence artificielle avancée : après le nettoyage initial, l'appareil effectuera un nettoyage "IA Cruise" pour détecter les débris restants sur le sol (feuilles...) et relancer le nettoyage. Il existe également un mode "IA Quick" sur l'application, permettant un nettoyage rapide du sol en ciblant uniquement les débris détectés.

Parmi ses caractéristiques les plus importantes, on retrouve :

Une intelligence adaptative, avec une fonction de détection des débris IA Cruise.





Une navigation de précision, avec des capteurs ultrasons et infrarouges et une caméra IA pour une couverture complète.





Une autonomie exceptionnelle de jusqu'à 11 heures de nettoyage en continu.





Une connectivité avancée avec Wi-Fi, Bluetooth et application mobile pour un contrôle total.





Cartographie de piscine HybridSense TM avec caméra IA





avec caméra IA Planification de trajectoire adaptative pour les plateformes multi-niveaux





Nettoyage 5-en-1 : surface de l'eau, ligne d'eau, sol, parois, clarification de l'eau

Ce modèle est idéal pour les propriétaires de piscines souhaitant un nettoyage précis et efficace des grandes piscines, même les plus complexes comme celles avec de larges marches, des fonds incurvés ou des plateformes surélevées.

Vous trouverez le Beatbot AquaSense 2 Ultra sur le site officiel mais aussi chez Amazon.

Beatbot AquaSense 2 Pro

Le Beatbot AquaSense 2 Pro permet un nettoyage approfondi. Il intègre une technologie de clarification de l'eau, utilisant des agents naturels pour éliminer les particules fines et améliorer la transparence de l'eau.





Ses caractéristiques principales sont :

Une clarification de l'eau avec des agents naturels pour une eau cristalline.





Un nettoyage étendu (fond, parois, ligne d'eau et surface).





Une navigation optimisée, avec 22 capteurs avancés pour une détection précise des obstacles.





Une autonomie de jusqu'à 11 heures de nettoyage en continu

Le AquaSense 2 Pro convient parfaitement aux piscines de grande taille, offrant une solution de nettoyage complète et efficace.

Le Beatbot AquaSense 2 Pro est disponible sur le site officiel et chez Amazon.

Beatbot AquaSense 2

Enfin, le Beatbot AquaSense 2 est la version d'entrée de gamme du robot de piscine sans fil, conçu pour offrir un nettoyage complet et autonome. Doté d'une technologie avancée, il assure le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau de votre piscine. Grâce à ses capteurs intelligents, il optimise ses trajets pour une couverture maximale.

Le Beatbot AquaSense 2 offre :

Un nettoyage complet (fond, parois et ligne d'eau).





Une navigation intelligente avec des capteurs pour une couverture optimale.





Une autonomie jusqu'à 4 heures en nettoyage continu.





Une grande facilité d'utilisation, avec une mise en marche simple et une application mobile intuitive.

Ce modèle est idéal pour ceux recherchant une solution efficace et abordable pour l'entretien régulier de leur bassin.

Découvrez le Beatbot AquaSense 2 sur le site officiel et chez Amazon.





Dans le cadre du Beatbot Day, vous trouverez jusqu'au 1er juin tous ces produits, et d'autres, en promotion avec jusqu'à 30% de remise sur la boutique Beatbot chez Amazon et également sur le site officiel de Beatbot.