Le Beatbot AquaSense 2 Ultra offre un nettoyage de piscine de niveau professionnel, combinant la technologie avancée HybridSense AI Pool Mapping avec des performances inégalées en matière de nettoyage 5-en-1. Il est le seul robot nettoyeur à intégrer une fusion de capteurs multi-sens (caméra IA, capteurs ultrasoniques et infrarouges).

Cette technologie s’adapte intelligemment à la configuration unique de votre piscine, assurant un nettoyage impeccable de la surface de l’eau jusqu’aux parois, en passant par le fond et la ligne d’eau, tout en clarifiant naturellement l’eau pour une transparence cristalline.

Grâce à sa vision IA avancée, l’AquaSense 2 Ultra scanne, cartographie et planifie les itinéraires de nettoyage les plus efficaces, naviguant sans effort dans les configurations complexes et les plateformes à plusieurs niveaux. Sa fonction de détection intelligente des débris cible et capture les saletés restantes pour un nettoyage optimal.

Voici ses principaux atouts.

HybridSense Pool Mapping avec caméra IA

L’AquaSense 2 Ultra intègre une vision IA avancée pour un nettoyage précis et efficace. Son système HybridSense combine une caméra IA et des capteurs infrarouges et ultrasoniques, permettant une perception environnementale de qualité. Il scanne et cartographie la piscine pour optimiser les trajectoires de nettoyage, assurant une couverture complète, y compris dans les zones difficiles d’accès.

Nettoyage 5-en-1 : surface, ligne d’eau, fond, parois et clarification de l’eau

Grâce à un système de propulsion sous-marine révolutionnaire, l’AquaSense 2 Ultra est le seul robot du marché à proposer un nettoyage complet en une seule intervention. Il améliore ainsi la qualité de l’eau tout en optimisant le temps et les coûts d’entretien.

Détection avancée des débris par IA

Grâce à une combinaison de capteurs et à une caméra IA, le robot identifie les débris présents et ajuste son nettoyage en conséquence. Il apprend continuellement à reconnaître divers types de feuilles et d’objets, garantissant un nettoyage plus approfondi et évitant des cycles supplémentaires inutiles.

Nettoyage supérieur de la surface de l’eau avec brosses latérales et contrôle via application

Les brosses latérales tournent pour générer un flux d’eau dirigé, attirant les débris vers l’entrée d’aspiration centrale. Ce système permet un nettoyage efficace des bords et des coins, tout en offrant un contrôle précis via l’application.

Stationnement intelligent et récupération en un clic

Le robot se positionne automatiquement à la surface, près du bord de la piscine, facilitant son retrait. La manipulation est simplifiée grâce à l’évacuation automatique de l’eau et à la fonction de rappel en un clic via l’application.

Clarification naturelle de l’eau avec ClearWater

Le système ClearWater diffuse un clarifiant à base de carapaces de crustacés recyclées, améliorant la qualité de l’eau tout en étant respectueux de la peau et de l’environnement. Ce procédé permet d’obtenir une eau cristalline sans utiliser de produits chimiques agressifs, garantissant une action rapide et efficace.

Planification adaptative des itinéraires pour plateformes multi-niveau

L’AquaSense 2 Ultra nettoie automatiquement les zones peu profondes, à partir de 35 cm de profondeur, sans intervention manuelle. Il assure un nettoyage complet des piscines à plusieurs niveaux, éliminant ainsi le besoin d’un nettoyage manuel des marches ou des plateformes.

L'appareil est couvert par une garantie de 3 ans, incluant un remplacement intégral de l’appareil en cas de défaut. Signalons que les produits Beatbot ont fait l'objet d'améliorations significatives, notamment en ce qui concerne les méthodes de recharge avec une technologie de recharge sans fil qui offre une alternative plus sûre par rapport aux méthodes de recharge filaires employées par d'autres fabricants, avec des normes de sécurité les plus élevées pour offrir aux consommateurs une expérience pratique et sécurisée tout en minimisant les risques potentiels en matière de sécurité.

Dernier point, l'appareil bénéficie également d’un revêtement IMR de qualité automobile, résistant aux UV, à la chaleur et à l’usure.

Vous trouverez l’AquaSense 2 Ultra sur le site officiel de la marque ainsi que sur leur boutique Amazon, avec sur le site officiel 15% de réduction jusqu'au 30 mars pour un prix final de 3270 € au lieu de 3850 € avec le code BBEUS1PRO20.

Signalons également 15% de réduction sur le site officiel sur les modèles :