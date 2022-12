Aujourd'hui, nous mettons en avant le petit robot programmable Makeblock mBot qui profite de 20 % de réduction sur Amazon.

Le robot s'axe sur l'éducation des enfants dans quatre domaines : scientifique, technologique, ingénierie et mathématique. Il se programme selon des blocs (Scratch) ou en ligne de commande. Il est fourni avec un dongle Bluetooth qui permet une liaison plus rapide entre l'Arduino et le PC.

Le robot est capable de détecter les obstacles, de suivre une ligne, d'émettre des sons ou des signaux lumineux. Il permet aussi de communiquer via l'infrarouge. Il est facile à monter et reste un excellent moyen pédagogique pour les enfants d'étudier dans le monde de la robotique.

Actuellement, le robot programmable Makeblock mBot est au prix de 88 € au lieu de 110 € sur Amazon avec la livraison gratuite.



