Avec les beaux jours, l’herbe pousse vite et les tondeuses classiques montrent vite leurs limites.

Si vous recherchez une alternative efficace et économique, les modèles connectés Redkey MGC500 et MGC1000 sont tous deux disponibles en promotion sur la boutique Amazon de la marque, et ce jusqu’au 18 mai.

Dotés de la technologie C-TOF, ces robots cartographient votre pelouse avec précision et suivent un parcours optimisé en zigzag pour ne rien manquer. Ils permettent ainsi d'obtenir une tonte uniforme, sans répétitions ni oublis, même dans les recoins.

Deux modèles pour s’adapter à votre jardin

Le MGC500 est idéal pour les surfaces jusqu’à 500 m² et peut tondre 90 m² par heure avec une efficacité multipliée par trois par rapport aux modèles aléatoires. Le MGC1000, plus puissant, convient aux pelouses de 500 à 1 000 m².

Les deux modèles partagent les mêmes avantages pratiques :

Détection instantanée des coupures de fil, avec indication de l'emplacement via l’application.





Reprise automatique après recharge ou interruption, sans repasser sur les zones déjà tondues.





Réglage de la hauteur de coupe (30-70 mm) avec l’application.





Retour à la base en cas de pluie pour protéger les composants.





Stabilité sur des pentes jusqu’à 45 % grâce aux pneus crantés.





Recharge automatique lorsque la batterie descend sous les 15 %, puis reprise du travail là où il s’est arrêté.

En ce moment, profitez d’une offre spéciale sur le site officiel avec les :